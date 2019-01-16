«Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Каролина Харрикейнз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина».

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде в результативном поединке уступили «Коламбусу» (5:7), проиграв в шестой раз в последних семи матчах. Клуб из Нью-Йорка занимает 6-е место в Столичном дивизионе, и отстает от зоны плей-офф уже на 11 очков.

Все прогнозы на хоккей

В игре с «Коламбусом» дублем выстрелил один из лидеров нападения Матс Зукарелло, по шайбе на счету Криса Крайдера, Райана Строма и Джейми Веси, а вот россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набирали. Российский вратарь Александр Георгиев умудрился отдать результативную передачу, но сыграл очень слабо, пропустив семь шайб с 40 бросков.

Почти по всем показателям командной статистики «Рейнджерс» занимают места среди аутсайдеров. Лишь по игре в большинстве команда из Нью-Йорка входит в топ-20 — 18,6% реализации и 17-й показатель.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» дома неожиданно разобралась с «Нэшвиллом» (6:3), одержав вторую победу подряд и седьмую в последних восьми играх. В итоге «Харрикейнз» поднялись на пятое место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф Востока их отделяет всего четыре очка.

Героем матча и всего игрового дня стал лидер атак «Каролины» Себастьян Ахо, оформивший хет-трик и набравший четыре очка. Его партнеры по ударной тройке Теуво Терравайнен и Майк Ферланд отдали по два ассиста, по шайбе на счету Джастина Уильямса, Лукаса Уолмарка и Саку Маеналанена. Россиянин Андрей Свечников очков не набирал, травмирован один из лидеров команды нападающий Джордан Стаал.

У «Каролины» относительно неплохая оборона — 2,84 пропущенные шайбы в среднем за матч (10-е место) и 80,7% надежности в меньшинстве (12-е), но линия атаки одна из слабейших в НХЛ.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне подарила 13 шайб и домашнюю победу «Каролины» 8:5. Сейчас также можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,80, учитывая насколько результативно играют соперники в последних играх. 0