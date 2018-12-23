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    «Рейнджерс» Наместникова и Бучневича не устоит перед мощью «Торонто»

    «Торонто» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 декабря 2018 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Рейнджерс»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 декабря 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Рейнджерс».
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    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома разгромил «Флориду» (6:1), одержав вторую победу подряд после двух кряду поражений. Несмотря на нестабильные результаты в последних играх, «Мэйпл Лифс» удается сохранять за собой второе место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, уступая только «Тампе-Бэй».

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    Феерическую игру с «Флоридой» выдал один из лидеров атак «Торонто» Остон Мэттьюс, оформив дубль и набрав четыре очка за матч. Также четыре очка за четыре передачи на счету защитника Моргана Райли, дубль на счету Джона Тавареса, гол и три очка у Митча Марнера, гол+пас у Назема Кадри.

    Отметим также классную игру вратаря Фредерика Андерсена. Среди лидеров команды, кроме выше названных, защитники Джейк Гардинер и нападающий Каспери Капанен. Российский защитник Игорь Ожиганов участия в матче не принимал, а вот защитник Никита Зайцев провел на льду более 21 минуты, хотя очков не набрал. Лазарет «Торонто» пуст.

    У «Торонто» очень хороший баланс атаки и обороны — в среднем за матч «Лифс» забрасывают 3,71 шайбы (2-й показатель), пропуская при этом всего 2,74 шайбы в среднем за игру (4-й). Большинство у «Торонто» также в полном порядке, а вот над меньшинством нужно работать — лишь 78,5% надежности и 20-е место.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» дома обыграли «Анахайм» (3:1), прервав серию из трех подряд поражений. Но в целом в последних десяти матчах у клуба из Нью-Йорка всего три победы. В итоге «Рейнджерс» отстают от зоны плей-офф и топ-тройки Столичного дивизиона уже на пять очков.

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    В игре с «Анахаймом» российский вратарь Александр Георгиев пропустил лишь одну шайбу, но по его воротам соперник нанес лишь 15 бросков. Еще один россиянин Владислав Наместников стал настоящим героем поединка, забросив шайбу и набрав три очка. По голу также на счету Филипа Хытила и Кевина Хейеса. Российский нападающий Павел Бучневич очков в матче не набирал, травмированы защитник Кевин Шаттенкирк, нападающие Коди Маклеод и Йеспер Фаст.

    Лишь по одному из показателей «Рейнджерс» входят в топ-20 — команда из Нью-Йорка реализует 19,8% своих попыток в большинстве (16-й показатель). Но атака, оборона и меньшинство одни из худших в НХЛ.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, и «Торонто» выглядит явным фаворитом матча, так что можно рискнуть с прогнозом на победу «Мэйпл Лифс» в основное время с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 декабря 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск.
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