«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 декабря 2018 года казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома обыграл лидера Восточной конференции «Автомобилист», одержав третью победу подряд и 11-ю в последних 12-ти играх. Теперь от первого места Восточной конференции казанцев отделяет всего два очка.

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В игре с «Автомобилистом» отлично проявил себя вратарь Эмиль Гарипов, отразив 23 из 24 бросков, и форвард четвертой тройки Артем Михеев, оформивший дубль, а его партнер по звену Алексей Потапов отдал две передачи. Еще одна шайба на счету Джастина Азеведо, среди лидеров отметим также Даниса Зарипова, Иржи Секача и травмированного Антона Ландера. Также в лазарете защитник Дмитрий Юдин и нападающий Федор Малыхин.

«Ак Барс» хорошо чувствует себя в равных составах, и входит в топ-10 как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам в целом. Но спецбригады у казанцев далеки от идеала — лишь 80,1% надежности в меньшинстве (13-е место) и только 14,3% реализации большинства (21-й результат).

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» на выезде дожал «Торпедо» (3:2), одержав свою вторую победу в последних трех матчах. Но в целом в пяти последних играх у магнитогорцев три поражения. В итоге команда занимает 4-е место на Востоке, но отстает от «Ак Барса» на семь очков, а сзади поджимает «Барыс».

В игре с «Торпедо» гол+пас записал себе в актив нападающий Деннис Расмуссен, причем его гол оказался победным. По шайбе на счету Ника Шора и Мэтта Эллисона, неплохо отыграл вратарь Василий Кошечкин, отразив 30 из 32 бросков. Среди лидеров отметим также защитника Виктора Антипина, нападающих Сергея Мозякина и Николая Кулемина. Лазарет команды пуст.

По всем статистическим показателям «Металлург» входит в топ-8 команд КХЛ, но особенно выделяются спецбригады. Так, у «Магнитки» второе лучшее в Лиге большинство (27,9% реализации) и 5-е меньшинство (87,4% надежности).

Прогноз

«Ак Барс» набрал хороший ход, и выглядит явным фаворитом. Но с учетом того, что это встреча двух лидеров с хорошей линией обороны и вратарями, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0