ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей БобровскийНХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина «Краснодар» уже играл с «Фенербахче»Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита» Лерой Сане и Габриэл ЖезусЖеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 11:59
    • Белоус: Пока не вижу, за счет чего «Зенит» далеко пройдет в Лиге Европы
  • 11:44
    • «Ак Барс» расторг контракт с бывшим футболистом
  • 10:58
    • Бобровский назван первой звездой дня в НХЛ
  • 09:04
    • «Нью-Йорк» проиграл «Финиксу», «Хьюстон» продлил победную серию
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 00:14
    • «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля
    Все новости спорта

    «Ак Барс» против «Магнитки» — чего ждать от битвы фаворитов Востока?

    «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2018 года

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург»
    Данис Зарипов, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 декабря 2018 года казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» дома обыграл лидера Восточной конференции «Автомобилист», одержав третью победу подряд и 11-ю в последних 12-ти играх. Теперь от первого места Восточной конференции казанцев отделяет всего два очка.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре с «Автомобилистом» отлично проявил себя вратарь Эмиль Гарипов, отразив 23 из 24 бросков, и форвард четвертой тройки Артем Михеев, оформивший дубль, а его партнер по звену Алексей Потапов отдал две передачи. Еще одна шайба на счету Джастина Азеведо, среди лидеров отметим также Даниса Зарипова, Иржи Секача и травмированного Антона Ландера. Также в лазарете защитник Дмитрий Юдин и нападающий Федор Малыхин.

    «Ак Барс» хорошо чувствует себя в равных составах, и входит в топ-10 как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам в целом. Но спецбригады у казанцев далеки от идеала — лишь 80,1% надежности в меньшинстве (13-е место) и только 14,3% реализации большинства (21-й результат).

    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» на выезде дожал «Торпедо» (3:2), одержав свою вторую победу в последних трех матчах. Но в целом в пяти последних играх у магнитогорцев три поражения. В итоге команда занимает 4-е место на Востоке, но отстает от «Ак Барса» на семь очков, а сзади поджимает «Барыс».

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В игре с «Торпедо» гол+пас записал себе в актив нападающий Деннис Расмуссен, причем его гол оказался победным. По шайбе на счету Ника Шора и Мэтта Эллисона, неплохо отыграл вратарь Василий Кошечкин, отразив 30 из 32 бросков. Среди лидеров отметим также защитника Виктора Антипина, нападающих Сергея Мозякина и Николая Кулемина. Лазарет команды пуст.

    По всем статистическим показателям «Металлург» входит в топ-8 команд КХЛ, но особенно выделяются спецбригады. Так, у «Магнитки» второе лучшее в Лиге большинство (27,9% реализации) и 5-е меньшинство (87,4% надежности).

    Прогноз

    «Ак Барс» набрал хороший ход, и выглядит явным фаворитом. Но с учетом того, что это встреча двух лидеров с хорошей линией обороны и вратарями, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсперанс — Гвадалахара
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Аль-Айн
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Нюрнберг
  • Сегодня в 20:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Бертон Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Завтра в 03:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Касима Антлерз — Реал
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Завтра в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ганновер
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасению
    • Вчера в 15:42     «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча
  • «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»
    • 19:36 12/12/2018     Марио Фернандес
  • Трансферный дайджест. 11-17 декабря
    • Вчера в 15:30
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 декабря 2018 года казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:00 мск.
    Тоже интересно
    «Арсенал» проиграл впервые за 22 матча Футбол «Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» Вчера в 19:210
  • 09:44
    • Парфенов: «Урал» очень хочет попасть в еврокубки
  • 08:04
    • «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
  • 12:14
    • Бурдиссо стал спортивным директором «Бока Хуниорс»
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Боруссия Д» победное шествие?
  • 2.49
    •
  • 11:29
    • Митрович — игрок года в Сербии
  • 11:12
    • Ю. Газзаев покинул пост главного тренера владикавказского «Спартака»
  • 09:57
    • МЛС с 2019 года изменит формат плей-офф
    Жозе Моуринью Футбол Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасениюПоражение от «Ливерпуля» оставило «Манчестер Юнайтед» в печальном положении, а многие эксперты и бывшие футболисты раскритиковали команду Вчера в 15:420
  • 09:30
    • «Ювентус» в январе хочет арендовать хавбека «МЮ»
  • 09:18
    • Месси установил новый рекорд «Барселоны»
  • 00:04
    • «Спартак» усилился бразильским защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие