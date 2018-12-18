«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря 2018 года ХК «Сочи» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Салават Юлаев».

«Сочи»

В прошлом матче «Сочи» дома уступил «Нефтехимику» (2:3), прервав серию из двух побед подряд, а в общей сложности в последних десяти матчах у сочинцев пять побед. Команда занимает 7-е место в Западной конференции, имея хороший запас, чтобы не переживать по поводу места в зоне плей-офф в ближайших матчах.

Все прогнозы на КХЛ

В игре с «Нефтехимиком» блекло сыграла атака «Сочи» — шайбы забросили защитник Юрки Йокипакка и нападающий Владислав Калетник (первый гол в сезоне). А вот лидеры Эрик О’Делл, Роберт Розен и Станислав Бочаров промолчали. Еще одна проблема — переполненный лазарет. Травмированы вратарь Константин Барулин, защитник Олег Погоришный и Йохан Овиту, нападающие Шон Коллинз, Денис Мосалев и Вадим Хлопотов.

«Сочи» не выделяется хорошей статистикой и по всем показателям занимает места с 13-го по 18-е. Выделить можно разве что вратарскую линию и оборону, а также спецбригаду большинства за счет неплохого уровня легионеров.

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит» (3:2), одержав третью победу в четырех матчах, хотя до этого шел на серии из четырех поражений подряд. Сейчас уфимцы занимают 6-е место в Восточной конференции, но на пятки наступает «Торпедо», а отставание от «Барыса» составляет шесть очков.

В игре с «Йокеритом» сильный матч отыграл вратарь Юха Метсола, отразив 33 из 35 бросков. Дублем против земляков выстрелил еще один финн — защитник Теему Хартикайнен, отличился шайбой и нападающий Максим Майоров. Среди лидеров отметим также защитника Филипа Ларсена, нападающих Антона Бурдасова, Йонаса Кемппайнена, Линуса Умарка и Тиму Хартикайнена. Травмирован нападающий Вячеслав Солодухин.

«Салават Юлаев» показывает очень надежную игру в обороне, пропуская в среднем лишь две шайбы за матч (4-е место) при 89,1% надежности в меньшинстве (3-й результат). Также хорошо выглядит большинство, и лишь по игре в атаке уфимцы не входят в топ-10, забрасывая в среднем 2,55 шайбы за матч.

Прогноз

«Салават Юлаев» набрал хороший ход в последних матчах, так что рискнем с прогнозом на победу уфимцев в основное время с коэффициентом 2,50. 0