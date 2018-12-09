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    «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 декабря 2018 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Колорадо»
    Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Колорадо».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома дожала «Бостон» (3:2), одержав свою пятую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. Сейчас «Лайтнинг» лидируют и в своем дивизионе, и в Восточной конференции, и во всей НХЛ, опережая ближайших преследователей из «Торонто» на четыре балла.

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    Победам «Тампы» не мешает даже травма основного вратаря — нашего Андрея Василевского, ведь Луи Доминге справляется со своей работой вполне неплохо. Среди лидеров команды также нужно выделить Брэйдена Поинта и нашего Никиту Кучерова, у которого уже 44 очка в активе. Кроме них выделяются Стивен Стэмкос, Янни Гурди, Тайлер Джонсон и защитник Райан Макдона.

    Еще один россиянин защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах набрал три очка за результативные передачи. Кроме Василевского в лазарете пребывают защитник Антон Строльман и нападающим Адам Эрн.

    «Тампа-Бэй» выделяется своей атакой, забрасывая в среднем 3,83 шайбы за матч — абсолютно лучший результат в НХЛ. При этом «Лайтнинг» также отлично реализуют большинство (27,9% и 3-е место). Но в обороне «Молниям» еще нужно работать — в среднем 2,90 пропущенных шайб за матч и 14-й показатель.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде разбил «Флориду» (5:2). Эта победа стала для «Эвеланш» восьмой в последних десяти матчах. «Колорадо» вместе с «Нэшвиллом» лидируют в Западной конференции, но в последних четырех поединках «Лавины» проиграли уже дважды.

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    В игре с «Флоридой» традиционно мощно сыграла первая тройка атаки — лидеры команды Натан Маккиннон (ассист), Мико Рантанен (гол) и Габриэль Ландескуг (гол+пас). Еще один ключевой нападающей Карл Содельберг отличился дублем, забросил шайбу и Джей Ти Комфер. Российский вратарь Семен Варламов матч пропускал, защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев провели поединок без очков. В лазарете лишь один защитник Марк Барберио.

    «Колорадо» также отличается сильнейшей атакующей линией, забрасывая в среднем 3,69 шайб за матч (3-й результат), а большинство у «Эвеланш» абсолютно лучшее в НХЛ — 30,9% реализации. Но, в отличие от «Тампы», «Колорадо» и в обороне играет хорошо — в среднем лишь 2,76 пропущенных шайб за матч (6-й показатель).

    Прогноз

    Несмотря на результативность линий нападения, первая встреча соперников в сезоне завершилась минимальной победой «Тампы-Бэй» на льду «Колорадо» (1:0). Сейчас мы рискнем с прогнозом на выездную победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 2,35. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск.
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