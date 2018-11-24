ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 11:38
    • «Челси» продлил контракт с чемпионом мира
  • 11:24
    • Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее
  • 11:07
    • Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»
  • 09:33
    • Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
  • 09:17
    • Океания поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА
  • 08:30
    • Шипулин: Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
    Все новости спорта

    Продлит ли «Ак Барс» серию поражений кризисного «Автомобилиста»?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2018 года

    КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс»
    Франсис Парэ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» в родных стенах проиграл «Торпедо» (1:3), потерпев свое второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. Таких плохих результатов клуб из Екатеринбурга в этом сезоне еще не знал, а от его уверенного лидерства в общей турнирной таблице не осталось и следа — ЦСКА теперь отстает от «Автомобилиста» всего на одно очко.

    Все прогнозы на КХЛ

    Одна из главных проблем «Автомобилиста» — травма основного вратаря Якуба Коваржа, а Владимир Сохацкий пока не вытягивает на роль первого номера. При этом в последних матчах слабо выглядит и атакующая линия команды, где стоит выделить Стефана Да Косту, Анатолия Голышева, Франсиса Паре, Найджела Доуса и Дэна Секстона. Кроме Коваржа в лазарете также защитник Никита Трямкин, нападающие Григорий Белоусов и Виталий Попов.

    «Автомобилист» обладает очень хорошим балансом атаки и обороны, пропуская в среднем лишь 1,74 шайбы за матч (3-й показатель в КХЛ) и забрасывая в среднем 3,29 шайбы за матч (4-й результат). При этом у «Авто» абсолютно лучшее в КХЛ большинство (31,1% реализации), а единственное слабо место — надежность меньшинства (80,2% и 13-й показатель).

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на выезде дожал «Магнитку» (3:2), одержав третью победу подряд и пятую в последних шести матчах. Что еще важнее, казанцы обыграли непосредственного конкурента в турнирной таблице Востока, но отставание от «Автомобилиста» по-прежнему очень большое — восемь очков.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В игре с «Магниткой» отличный матч удался третьей тройке атаке — Артем Лукоянов оформил гол+пас, Артем Михеев отличился заброшенной шайбой. Еще один гол на счету лучшего бомбардира команды Иржи Секача, и очень здорово сыграл вратарь Владислав Подяпольский, отразив 35 из 37 бросков. В лазарете пребывают вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающий Федор Малыхин.

    В целом «Ак Барс» демонстрирует не выдающиеся, но хорошие статистические показатели, находясь в топ-10, как по игре в атаке, так и по игре в обороне. Но спецбригады оставляют желать лучшего, а особенно слабо выглядит большинство — всего 13,7% реализации и 21-е место из 25-ти.

    Прогноз

    Учитывая кризис «Автомобилиста», травму его основного вратаря Якуба Коваржа и хороший ход «Ак Барса» в последних матчах, можно рискнуть с прогнозом на победу «Ак Барс» в матче с коэффициентом 2,19. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  3.39
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Завтра в 17:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
    • Вчера в 21:44     Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 15:00 мск.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 10:03
    • Бывший игрок «Зенита» считает, что клуб должен отпустит Паредеса
  • 09:01
    • «Йокерит» арендовал нападающего «Виннипега»
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • 3.39
    •
  • 12:11
    • «Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»
  • 11:57
    • Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, которой удастся победить в Грозном в этом сезоне
  • 09:46
    • Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 08:47
    • Сборная Ирландии рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера
  • 08:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие