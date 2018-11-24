«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» в родных стенах проиграл «Торпедо» (1:3), потерпев свое второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. Таких плохих результатов клуб из Екатеринбурга в этом сезоне еще не знал, а от его уверенного лидерства в общей турнирной таблице не осталось и следа — ЦСКА теперь отстает от «Автомобилиста» всего на одно очко.

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Одна из главных проблем «Автомобилиста» — травма основного вратаря Якуба Коваржа, а Владимир Сохацкий пока не вытягивает на роль первого номера. При этом в последних матчах слабо выглядит и атакующая линия команды, где стоит выделить Стефана Да Косту, Анатолия Голышева, Франсиса Паре, Найджела Доуса и Дэна Секстона. Кроме Коваржа в лазарете также защитник Никита Трямкин, нападающие Григорий Белоусов и Виталий Попов.

«Автомобилист» обладает очень хорошим балансом атаки и обороны, пропуская в среднем лишь 1,74 шайбы за матч (3-й показатель в КХЛ) и забрасывая в среднем 3,29 шайбы за матч (4-й результат). При этом у «Авто» абсолютно лучшее в КХЛ большинство (31,1% реализации), а единственное слабо место — надежность меньшинства (80,2% и 13-й показатель).

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде дожал «Магнитку» (3:2), одержав третью победу подряд и пятую в последних шести матчах. Что еще важнее, казанцы обыграли непосредственного конкурента в турнирной таблице Востока, но отставание от «Автомобилиста» по-прежнему очень большое — восемь очков.

В игре с «Магниткой» отличный матч удался третьей тройке атаке — Артем Лукоянов оформил гол+пас, Артем Михеев отличился заброшенной шайбой. Еще один гол на счету лучшего бомбардира команды Иржи Секача, и очень здорово сыграл вратарь Владислав Подяпольский, отразив 35 из 37 бросков. В лазарете пребывают вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающий Федор Малыхин.

В целом «Ак Барс» демонстрирует не выдающиеся, но хорошие статистические показатели, находясь в топ-10, как по игре в атаке, так и по игре в обороне. Но спецбригады оставляют желать лучшего, а особенно слабо выглядит большинство — всего 13,7% реализации и 21-е место из 25-ти.

Прогноз

Учитывая кризис «Автомобилиста», травму его основного вратаря Якуба Коваржа и хороший ход «Ак Барса» в последних матчах, можно рискнуть с прогнозом на победу «Ак Барс» в матче с коэффициентом 2,19. 0