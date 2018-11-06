«Северсталь» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 ноября 2018 года череповецкая «Северсталь» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Йокерит».

«Северсталь»

В прошлом матче «Северсталь» на выезде была разгромлена «Торпедо» (2:7), потерпев свою третье поражение подряд и восьмое в последних десяти матчах. На данный момент череповчане занимают предпоследнее место в Западной конференции, и чтобы подтянуться к зоне плей-офф, им нужно брать два очка с «Йокеритом».

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Игра с «Торпедо» стала не самой лучшей для вратаря Доминика Фурха, которого сменили в начале третьего периода. С другой стороны, соперник нанос по воротам «Северстали» более 60 бросков в створ. Единственное светлое пятно в игре — дубль нападающего четвертого звена Ивана Захарчука. Травмированы защитники Максим Веревкин, Валерий Васильев, нападающие Даниил Вовченко, Николай Казаковев, Матей Странски и Картер Эштон.

«Северсталь» — абсолютно худшая команда в КХЛ по игре в атаке — всего 1,52 заброшенные шайбы в среднем за матч. Но и остальные показатели в районе последних мест в Лиге. Лишь по игре в обороне череповчане входят в 20-ку — 2,8 пропущенных шайб в среднем за матч.

«Йокерит»

В прошлом поединке «Йокерит» был разбит на выезде ЦСКА (0:5), потерпев третье кряду поражение. Но соперниками финнов были лидеры — ЦСКА, «Автомобилист», «Магнитка». Игра с «Северсталью» последняя в выездной серии, а затем «Йокерит» ждут четыре домашних матча.

Вратарь Райан Запольски не сумел выручить свою команду в игре с ЦСКА, пропустив пять шайб с 36 бросков в створ. При этом сами финны лишь 15 раз потревожили голкипера соперников, и в целом в трех последних матчах забросили лишь три шайбы. Из плохих новостей — дисквалифицирован основной защитник Алекс Грант, также из-за травм уже давно не играют защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

До последних поражений у «Йокерита» была абсолютно лучшая в КХЛ атака, но и сейчас финны занимают вторые места как по среднему количеству заброшенных шайб (3,5 за матч), так и по игре в большинстве (32,9% реализации). С обороной ситуация заметно хуже.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Йокерита» (3:2). Сейчас финны также фавориты, и хотя играют на выезде, просто обязаны брать два очка и показывать более атакующую игру после трех подряд фиаско. Прогнозируем победу «Йокерита» в основное время с коэффициентом 1,74. 0