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    «Барыс» и «Ак Барс» не должны рисковать на первых минутах матча

    «Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 сентября

    КХЛ Барыс Ак Барс
    Прогноз на «Барыс» — «Ак Барс»
    Патрис Кормье
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 сентября казахстанский «Барыс» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Ак Барс».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» на родном льду обыграл «Торпедо», прервав серию из трех поражений и одержав свою вторую победу в сезоне. Впрочем, серия матчей с очками насчитывает также три поединка. Впереди у казахстанского клуба еще две игры дома, после чего последует выездная серия из четырех поединков подряд.

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    Героями прошлого матча стали нападающие Брэндон Боченски, Патрис Кормье и Андре Петерссон. Как и ранее, игру и результаты клуба из Казахстана определяют, прежде всего, легионеры. Пока они в хорошей форме, и тот же Кормье уже набрал 8 очков в пяти матчах, по 7 баллов Андре Петерссона и их партнера по звену Романа Старченко, защитника Даррена Дица, 6 очков у форварда Мэтта Фрэттина. А вот во вратарской линии есть проблемы — Хенрик Карлссон показал слабые результаты в первых четырех встречах, Доминик Храковина травмирован, так что в игре с Торпедо впервые в сезоне сыграл Сергей Кудрявцев, пропустив лишь одну шайбу при почти 96% отраженных бросков.

    «Барыс» — команда одного-двух звеньев. Традиционно сильные легионеры определяют игру и результат команды, тогда как местные исполнители таскают рояль. Такая себе смесь мастерства и тяжелого труда. Правда, не в лице всех исполнителей, а в отношении функций троек. Из-за этого результаты не всегда стабильны.

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на выезде одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов (5:4). Казанцы набирают очки три матча подряд, одержав свою третью победу в последних шести матчах. Результат не выдающийся, но вполне нормальный для начала сезона.

    В игре против «Салавата» голами отметились все четыре пятерки «Ак Барса», в том числе лучший бомбардир команды форвард Антон Ландер, у которого уже пять баллов в сезоне. Но в целом явных лидеров в составе в плане очков нет — четыре игрока набрали по три очка, семь — по два. Андрей Марков, Джастин Азеведо, Данис Зарипов, Иржи Секач и другие выполняют свою работу на должном, хоть пока и не максимальном уровне.

    «Ак Барс» все еще находится в поиске оптимальной игры и физической формы, но постепенно набирает обороты. К команде все еще есть вопросы по игре в обороне, а в меньшинстве казанцы пропустили три шайбы в прошлой игре. Но в целом результаты постепенно становятся лучше.

    Прогноз

    Соперники уже успели сыграть матч в этом сезоне. В Казани «Ак Барс» одолел «Барыс» 4:3, и с тех пор набирает очки три матча подряд. Сейчас поединок пройдет в Астане, но фаворитом, как и прежде, считается «Ак Барс». С другой стороны, с учетом важности матча для соперников и того факта, что они уже знают игру друг друга в текущем сезоне, можно рискнуть поставить на позднюю шайбу — время первого гола 11-60 минуты с коэффициентом 2,08. 0

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