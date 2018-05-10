Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая

Чехия

В прошлом матче Чехии удалось одержать волевую победу над сборной Швейцарии в серии буллитов 5:4. Хотя по ходу матча подопечные Йозефа Яндача проигрывали 1:3 и 2:4. В целом в трех матчах чехи одержали две победы, но ни одной в основное время, и имеют в своем активе четыре очка, занимая четвертое место в нашей группе.

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На данный момент лучшим бомбардиром команды является нападающий «Плзеня» Доминик Кубалик, у которого 4 (2+2) очка. Также по два гола у Дмитрия Яшкина из «Сент-Луиса» и Михала Ржепика из «Спарты». По три баллы набрали форвард фарм-клуба «Вегаса» Томас Гыка и нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил. В прошлом поединке впервые на турнире сыграл вратарь системы «Калгари» Давид Риттич, но против России, скорее всего, первым номером снова будет Павел Францоуз.

На данный момент Чехия абсолютно не впечатляет. Слабо играют вратари, есть проблемы с дисциплиной, а по игре в меньшинстве команда и вовсе предпоследняя на турнире – шесть пропущенных шайб и лишь 53,85% надежности. Хуже – только Франция. Впрочем, многое может измениться после того, как состав команды пополнят два нападающих «Бостона» — Давид Пастрнак и Давид Крейчи. Хотя их появление именно в матче с Россией под большим вопросом.

Россия

В трех стартовых матчах чемпионата мира сборная России под руководством нового тренера Ильи Воробьева одержала три сухие победы с общим счетом 20:0. В прошлом матча наша команда разбила Беларусь, а до этого не встретила сопротивления от Франции и Австрии.

Лидерами сборной России являются нападающие Павел Дацюк и Кирилл Капризов, набравшие уже по шесть очков, а Капризов еще и лучший снайпер команды (четыре шайбы). Всего на одно очко отстает от партнеров по звену Евгений Дадонов. Также стоит отметить игру наших вратарей Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина, пока не пропускавших в Дании. При этом до сих пор непонятно, сыграет ли с Чехией нападающий СКА Никита Гусев, пропустивший первые три матча турнира. И уже точно не приедут на турнир вратарь «Бостона» Антон Худобин и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Россия – единственная сборная, не пропустившая ни одной шайбы в трех матчах, а по результативности атаки мы уступаем лишь Финляндии, у которой 23 заброшенные шайбы. При этом по игре в большинстве Россия с большим отрывом опережает всех соперников, забросив четыре шайбы из шести попыток (66,67% реализации).

Прогноз

1,70Победа России в основное время

Россия пока что выглядит командой с другой планеты, если смотреть на статистику. Но впечатление это может оказаться обманчивым. Нужно понимать, что наши предыдущие соперники были явными аутсайдерами. Первое серьезное испытание – как раз Чехия. В этой игре вряд ли стоит ждать такого же преимущества, но ставка на победу в основное время с коэффициентом 1,70 выглядит вполне привлекательной.

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