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    «Питтсбург» и «Филадельфия» могут сыграть результативно

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 12 апреля «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» в родных стенах завершил регулярку победой над аутсайдером Восточной конференции «Оттавой» (4:0). Эта победа стала для «Пингвинз» четвертой в пяти последних играх.

    Все прогнозы на НХЛ

    Успешные результаты в концовке регулярного чемпионата помогли «Питтсбургу» сохранить второе место в Столичном дивизионе, опередив на два очка как раз «Филадельфию». В списке травмированных находятся два форварда – Дерек Брассар и Картер Роуни. Российский нападающий Евгений Малкин набирал очки в четырех последних матчах регулярного чемпионата – на его счету пять результативных передач. Однако безголевая серия Малкина насчитывает шесть игр.

    «Питтсбург» надеется на свою мощную атаку, которая в среднем за игру забрасывает 3,29 шайб, что является 4-м показателем в НХЛ. Кроме того, у «Пингвинз» абсолютно лучшее в Лиге большинство с показателем реализации в 26,1%. Но оборона и вратари – слабое место команды.

    «Филадельфия»

    В последнем поединке «Филадельфия» дома разбила «Рейнджерс» (5:0), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в пяти последних матчах.

    Ближайшие события

    Победа над «Рейнджерс» помогла «Флаерз» запрыгнуть на третье место в Столичном дивизионе, обойдя «Коламбус». Перед плей-офф восстановился после травмы вратарь Брайан Эллиотт, однако все еще в лазарете вратарь Михал Нойвирт и два защитника – Самуэл Морен и Джонни Одуйя, которые не играют с начала сезона. Российский защитник Иван Проворов забрасывал шайбы в двух последних матчах регулярного чемпионата. А всего в пяти последних поединках на его счету три гола и три результативные передачи.

    «Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой и входит в топ-10 только по игре на точке вбрасываний – 53,3%. При этом у команды акцент в игре смещен в сторону атаки, а самое слабое место – игра в меньшинстве. Всего 75,8% надежности и лишь третье с конца место в регулярном чемпионате.

    Прогноз

    1,77ТБ 5,5

    Команды сыграли четыре очные встречи в сезоне и ни разу «Филадельфии» не удалось выиграть у «Питтсбурга», хотя две игры завершились в овертаймах. При этом все четыре матча были результативны, да и соперники любят действовать от атаки. Поэтому можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77.

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