«Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» на выезде неожиданно проиграла «Айлендерс» (4:5). Это поражение в основное время прервало серию из восьми подряд поединков с очками для «Флаерз».

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Проиграв в Нью-Йорке, «Филадельфия» опустилась на 8-е место в Восточной конференции, а «Флорида» отстает от «Флаерз» на четыре очка, но сыграла на матч меньше. Так что сценарий, при котором «Летчики» могут пролететь мимо плей-офф на финишной прямой, вполне реален. В списке травмированных вратари Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, защитники Самуэл Морен и Джонни Одуйя. Впрочем, все кроме Эллиотта, вскоре могут вернуться в состав. Воостановился и нападающий Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов в игре с «Айлендерс» прервал серию из трех матчей с очками, в которой забросил две шайбы и отдал три передачи.

«Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой, но в целом обладает средними результатами. Чуть лучше обстоят дела с атакой – в среднем 3,00 шайбы за матч и 13-е место. Похуже игра в обороне, а самое слабое место – меньшинство. Лишь 75,6% надежности и третье с конца место в НХЛ. Также «Флаерз» хорошо играют на вбрасываниях – 53,4% и второе место в Лиге.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» проиграла на выезде «Флориде» (2:3), потерпев свое второе поражение подряд и третье в последних четырех играх.

Но для «Каролины» результат уже не имеет значения. Команда идет на 10-м месте в Восточной конференции, а ее позиции никак не изменятся за оставшиеся матчи. В списке травмированных защитники Брэтт Песс, Джастин Фолк и нападающий Виктор Раск. Российский нападающий Валентин Зыков не набирает очки два матча подряд, а всего в последних пяти матчах на его счету одна шайба и одна передача.

Ни по одному из основных показателей статистики «Каролина» не входит даже в топ-20 команд Лиги. И лишь по игре на точке вбрасываний «Харрикэйнз» лидеры НХЛ – 54%.

Прогноз

2,04ТМ 5,5

Соперники сыграли друг с другом три матча в сезоне, и ни одна из команд не побеждала в родных стенах – дважды на выезде выиграла «Филадельфия», один раз «Каролина». Лишь раз соперники забросили больше пяти шайб за игру. В этом раз также рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,04.

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