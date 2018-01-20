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    «Северсталь» будет биться за плей-офф в игре с «Торпедо»

    «Торпедо» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 20 января

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    Максим Рыбин
    Максим Рыбин
    severstalclub.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 20 января нижегородское «Торпедо» примет череповецкую «Северсталь». Начало матча – 17:00 мск.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» играло как раз с «Северсталью», но на выезде, вырвав победу в серии буллитов (4:3). Она стала второй подряд для подопечных Петериса Скудры, которые до этого шли на серии из шести поражений кряду.

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    В регулярном чемпионате «Торпедо» осталось сыграть три матча регулярного чемпионата. Нижегородцы почти гарантировала себе плей-офф, но им очень важно удержать пятое место в Западной конференции, чтобы в первом раунде плей-офф сыграть с «Локомотивом», а не с «Йокеритом».

    В списке травмированных основной вратарь Станислав Галимов. Также не сможет помочь в игре с «Северсталью» защитник Степан Захарчук, отбывающий дисквалификацию. «Торпедо» не блещет результативной атакой или хорошими спецбригадами, но в обороне играет неплохо, пропуская в среднем только 2,23 шайбы за матч – это 8-й результат в Лиге.

    «Северсталь»

    В прошлом матче «Северсталь» хоть и набрала одно очко за ничью в основное время с «Торпедо» дома (3:4), но прервала свою серию из трех побед подряд. Сегодня череповчане сыграют свой последний домашний матч серии с «Локомотивом», а закончат регулярку серией из четырех тяжелых выездных поединков.

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    «Северсталь» идет на 7-м месте Западной конференции, но опережает московское «Динамо», идущее девятым, всего на одно очко. При этом ближайшие матчи с «Локомотивом», «Торпедо» и «Спартаком» — последний реальный шанс взять очки. Завершать регулярку череповчанам придется выездами к СКА и ЦСКА.

    В списке травмированных защитник Максим Верёвкин и нападающий Александр Мерескин – не основное игроки. «Северсталь» имеет весьма посредственные статистически показатели, но выделяется по игре в меньшинстве, нейтрализуя 83,9% большинства соперника – это 8-й результат в КХЛ.

    Прогноз

    2,12ТБ 4,5

    Прошлый матч команд завершился результативно, да и в целом «Торпедо» и «Северсталь» в последних матчах играют не слишком закрыто. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 2,12.

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