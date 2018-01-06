«Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января

«Айлендерс»

«Айлендерс» идут на серии из трех поражений подряд и в последнее время демонстрируют не лучшие результаты. В прошлом матче клуб из Нью-Йорка был разбит дома «Бостоном» (1:5). Как итог – вылет из зоны плей-офф Восточной конференции.

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Впрочем, все еще можно исправить, но подопечным Дага Вейта придется делать это без двух травмированных — защитника Кэлвина Де Хана, а также российского нападающего Николая Кулемина.

«Айлендерс» отлично выглядят при игре у чужих ворот, забрасывая в среднем 3,38 шайб за матч (3-й результат в Лиге) и реализуя 20,6% большинства (9-й результат). Однако у команды абсолютно худшая на данный момент оборона – в среднем 3,58 шайбы за матч и предпоследнее в Лиге меньшинство (74,6%).

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» прервал серию из двух подряд поражений, разбив на выезде «Филадельфию» (5:1). В этом вся фишка «Пингвинз» текущего сезона – яркие победы сменяются блеклыми поражениями.

«Питтсбург» продолжает бороться за плей-офф Восточной конференции. «Айлендерс» как раз одни из главных конкурентов команды Майка Салливана, который в Нью-Йорке из-за травм может не досчитаться ряда исполнителей – голкипера Тристана Джарри, защитника Брайана Дюмолина, нападающих Брайана Раста и Картера Роуни.

Главная сила «Питтсбурга» — игра в большинстве. По реализации численного преимущества с 26% «Пингвинз» лидируют в НХЛ. Так что «Айлендерс» желательно не удаляться, учитывая их проблемы с игрой в меньшинстве.

Прогноз

1,75ТБ 5,5

Обе команды показывают результативный хоккей, а прошлая встреча соперников завершилась результативной победой «Питтсбурга» в овертайме (4:3). Есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,75.

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