ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Подарят ли «Айлендерс» и «Питтсбург» результативный поединок?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Питтсбург Пингвинз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    Washington Post
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 6 января «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 03:00 мск.

    «Айлендерс»

    «Айлендерс» идут на серии из трех поражений подряд и в последнее время демонстрируют не лучшие результаты. В прошлом матче клуб из Нью-Йорка был разбит дома «Бостоном» (1:5). Как итог – вылет из зоны плей-офф Восточной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Впрочем, все еще можно исправить, но подопечным Дага Вейта придется делать это без двух травмированных — защитника Кэлвина Де Хана, а также российского нападающего Николая Кулемина.

    «Айлендерс» отлично выглядят при игре у чужих ворот, забрасывая в среднем 3,38 шайб за матч (3-й результат в Лиге) и реализуя 20,6% большинства (9-й результат). Однако у команды абсолютно худшая на данный момент оборона – в среднем 3,58 шайбы за матч и предпоследнее в Лиге меньшинство (74,6%).

    «Питтсбург»

    В прошлом поединке «Питтсбург» прервал серию из двух подряд поражений, разбив на выезде «Филадельфию» (5:1). В этом вся фишка «Пингвинз» текущего сезона – яркие победы сменяются блеклыми поражениями.

    Еще прогнозы
    Нумансия — Реал1,73 Сельта — Барселона2,05 Рейнджерс — Чикаго4,04 Торпедо – Ак Барс2,50 Тоттенхэм — Вест Хэм2,28 Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/182,05 Автомобилист — Динамо Минск1,70 Ливерпуль — Эвертон2,0 Колорадо — Коламбус2,23 Бостон — Флорида1,90 Манчестер Юнайтед — Дерби Каунти1,63 Фиорентина — Интер2,00 Наполи — Верона1,57 Севилья — Бетис1,81 Чикаго — Вегас1,96 Айлендерс — Питтсбург1,75 Барселона — Леванте1,66 Сельта — Реал Мадрид1,65 Атлетико — Хетафе2,39 Норвич — Челси1,95 Манчестер Сити — Бернли2,17 Все прогнозы на спорт

    «Питтсбург» продолжает бороться за плей-офф Восточной конференции. «Айлендерс» как раз одни из главных конкурентов команды Майка Салливана, который в Нью-Йорке из-за травм может не досчитаться ряда исполнителей – голкипера Тристана Джарри, защитника Брайана Дюмолина, нападающих Брайана Раста и Картера Роуни.

    Главная сила «Питтсбурга» — игра в большинстве. По реализации численного преимущества с 26% «Пингвинз» лидируют в НХЛ. Так что «Айлендерс» желательно не удаляться, учитывая их проблемы с игрой в меньшинстве.

    Прогноз

    1,75ТБ 5,5

    Обе команды показывают результативный хоккей, а прошлая встреча соперников завершилась результативной победой «Питтсбурга» в овертайме (4:3). Есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,75.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Почеттино приблизится к топ-4
  • 5,37
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов