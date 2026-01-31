С голами проблем не ждите!

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.00

1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» всего на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем режде одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Городские» не уступили «Жироне» (1:1).

До того команда уступила «Валенсии» (0:1). Да и поединок с «Реал Сосьедадом» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хетафе» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Городские» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже практически 2 месяца.

Причем «Хетафе» традиционно сложно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» намерены оторваться от опасной зоны.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 2 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» были биты «Реал Сосьедадом» (1:3).

До того команда переиграла «Лилль» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Райо Вальекано» (3:0).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда до последней неудачи победила 4 раза кряду.

При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

Продуктивный сезон выдает Борха Иглесиас. Форвард «кельтов» уже успел настрелять 8 мячей в Ла Лиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кельты» постараются запрыгнуть в первую шестерку.

Статистика для ставок

«Кельты» до последней коллизии победили 4 раза кряду

«Хетафе» не побеждает уже почти 2 месяца

«Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.00 и 1.40.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Хетафе» нередко дает сбои.

Номинальные гости мотивированы запрыгнуть в топ-6, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

3.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Хетафе» — «Сельта» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

2.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Хетафе» — «Сельта» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Ничья за 2.90