1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» всего на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем режде одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Городские» не уступили «Жироне» (1:1).
До того команда уступила «Валенсии» (0:1). Да и поединок с «Реал Сосьедадом» завершился неудачей (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хетафе» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Городские» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже практически 2 месяца.
Причем «Хетафе» традиционно сложно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» намерены оторваться от опасной зоны.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сельта» на 2 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» были биты «Реал Сосьедадом» (1:3).
До того команда переиграла «Лилль» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Райо Вальекано» (3:0).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда до последней неудачи победила 4 раза кряду.
При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.
Продуктивный сезон выдает Борха Иглесиас. Форвард «кельтов» уже успел настрелять 8 мячей в Ла Лиге.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кельты» постараются запрыгнуть в первую шестерку.
Статистика для ставок
- «Кельты» до последней коллизии победили 4 раза кряду
- «Хетафе» не побеждает уже почти 2 месяца
- «Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.00 и 1.40.
Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Хетафе» нередко дает сбои.
Номинальные гости мотивированы запрыгнуть в топ-6, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.90