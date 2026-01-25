26 января в матче 22-го тура итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Удинезе». Начало встречи — в 22:45 мск.
«Верона»
Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе после 21-го тура.
При этом, вся борьба за выживание в чемпионате Италии еще впереди. «Верона» отстает от спасительной 17-й позиции лишь на 3 балла.
Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0), а до этого уступил «Болонье» со счетом 2:3, пропустив решающий гол уже на 44-й минуте.
«Вероне» не удается победить на протяжении 6-и последних матчей в Серии А. За этот период команда 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью, пропустив 12 голов при 4-х забитых.
Не сыграют: Акпа-Акпро, Аль-Мусрати, Велгхали, Белла-Котчап, Фресе, Суслов и Валентини (у всех — травмы).
Состояние команды: «Верона» способна выйти из ямы и побороться за выживание в чемпионате Италии. Команда частенько играет вничью, теряя важные очки.
У «Вероны» есть нападающи Гифт Орбан, который отличается неплохой результативностью. За 18 встреч форвард сумел забить 6 голов и сделать голевую передачу.
«Удинезе»
Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе после 21-го тура. «Удинезе» отстает от зоны еврокубков на 13 пунктов.
По результатам гостевых встреч команда также располагается на 10-й позиции в лиге. «Удинезе» смог набрать 13 очков из 30-и возможных на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Интеру» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 20-й минуте. Матчем ранее «Удинезе» сыграл вничью с «Пизой» (2:2).
В последних 5-и встречах команда обыграла только «Торино» (2:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Удинезе» забил 5 голов при 6-и пропущенных.
Не сыграет: Букса из-за травмы.
Состояние команды: «Удинезе» может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь команда опережает зону вылета на 9 баллов. При этом, «Удинезе» стоит чаще побеждать, команда частенько теряет важные очки.
В последних 5-и очных встречах команда трижды сыграла вничью с «Вероной», а также дважды проиграла. Получится ли на сей раз набрать очки в предстоящем матче? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Верона» не может победить в Серии А на протяжении 6-и последних матчей
- В последних 6-и встречах «Удинезе» выиграл только 1 раз
- В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.00. Ничья оценена в 3.05, а победа «Вероны» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: Ничья не будет безголевой. Команды забьют хотя-бы по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 2.07.