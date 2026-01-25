Сможет ли «Верона» побороться за победу?

прогноз на матч Серии А, ставка за 3.00

26 января в матче 22-го тура итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Удинезе». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Верона»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе после 21-го тура.

При этом, вся борьба за выживание в чемпионате Италии еще впереди. «Верона» отстает от спасительной 17-й позиции лишь на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0), а до этого уступил «Болонье» со счетом 2:3, пропустив решающий гол уже на 44-й минуте.

«Вероне» не удается победить на протяжении 6-и последних матчей в Серии А. За этот период команда 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью, пропустив 12 голов при 4-х забитых.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Акпа-Акпро, Аль-Мусрати, Велгхали, Белла-Котчап, Фресе, Суслов и Валентини (у всех — травмы).

Состояние команды: «Верона» способна выйти из ямы и побороться за выживание в чемпионате Италии. Команда частенько играет вничью, теряя важные очки.

У «Вероны» есть нападающи Гифт Орбан, который отличается неплохой результативностью. За 18 встреч форвард сумел забить 6 голов и сделать голевую передачу.

«Удинезе»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе после 21-го тура. «Удинезе» отстает от зоны еврокубков на 13 пунктов.

По результатам гостевых встреч команда также располагается на 10-й позиции в лиге. «Удинезе» смог набрать 13 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Интеру» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 20-й минуте. Матчем ранее «Удинезе» сыграл вничью с «Пизой» (2:2).

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Торино» (2:1), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Удинезе» забил 5 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграет: Букса из-за травмы.

Состояние команды: «Удинезе» может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь команда опережает зону вылета на 9 баллов. При этом, «Удинезе» стоит чаще побеждать, команда частенько теряет важные очки.

В последних 5-и очных встречах команда трижды сыграла вничью с «Вероной», а также дважды проиграла. Получится ли на сей раз набрать очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Верона» не может победить в Серии А на протяжении 6-и последних матчей

В последних 6-и встречах «Удинезе» выиграл только 1 раз

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.00. Ничья оценена в 3.05, а победа «Вероны» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью.

3.00 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Верона» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: Ничья не будет безголевой. Команды забьют хотя-бы по одному голу.

2.07 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Верона» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Обе забьют за 2.07.