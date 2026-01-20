21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 23:00 мск.
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенский коллектив близок к тому, чтобы пробиться сразу же в 1/8 финала самого престижного клубного евротурнира.
В настоящий момент в активе баварцев 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице. За шесть проведенных матчей мюнхенцы смогли 18 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Германии «красные» обыграли «РБ Лейпциг» (5:1), «Кельн» (3:1), «Вольфсбург» (8:1) и «Хайденхайм» (4:0).
Только до этого команда из Мюнхена умудрилась потерять очки, сыграв вничью с «Майнцем» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы Саша Боэ и Йосип Станишич, а дисквалифицирован Кевин Лаймер.
Состояние команды: подопечные Венсана Компани добыли пять побед в шести матчах и уступают в турнирной таблице только «Арсеналу». Думается, что у «Баварии» не будет проблем с местом в топ-8 и в плей-офф.
Многие называют «Баварию» одной из фаворитов Лиги чемпионов. Это логично, ведь в чемпионате команда уже почти все решила и станет чемпионом, поэтому может бросить все силы на Лигу чемпионов.
«Юнион Сент-Жиллуаз»
Турнирное положение: команда из Брюсселя борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но пока что не проходит дальше.
Сейчас у «юнионистов» всего шесть зачетных баллов и 27-я строчке в турнирной таблице.
Брюссельцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, забив в два раза меньше, чем пропустив — 7:15.
Последние матчи: «алачи» в прошлых турах чемпионата Бельгии выиграли у «Мехелена» (1:0) и сыграли вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).
Также брюссельский коллектив смог обыграть «Дендер» (2:0) и пробился в полуфинал Кубка страны.
Не сыграют: в лазарете «Матрикул 10» находятся Гийом Франсуа и Йенс Теккенс.
Состояние команды: подопечным Дэвида Юбера будет крайне сложно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Юнион Сент-Жиллуаз» уже отстает, а впереди игры с «Баварией» и «Аталантой», в которых нужно побеждать.
А вот в чемпионате Бельгии у «Юниона» все хорошо. Команда лидирует в турнирной таблице и на три балла опережает второй «Сент-Трюйден».
Статистика для ставок
- «Бавария» выиграла 5 последних матчей
- «Бавария» проиграла только 1 матч в текущем сезоне во всех турнирах
- «Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.00, а победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.85.
Прогноз: «Бавария» хоть и намного сильнее, но вполне может не разгромить соперника.
Ставка: победа «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой+2,5 за 2.00.
Прогноз: обе команды прилично забивают поэтому ожидаем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 4 за 2.00.