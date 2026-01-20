прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив близок к тому, чтобы пробиться сразу же в 1/8 финала самого престижного клубного евротурнира.

В настоящий момент в активе баварцев 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице. За шесть проведенных матчей мюнхенцы смогли 18 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Германии «красные» обыграли «РБ Лейпциг» (5:1), «Кельн» (3:1), «Вольфсбург» (8:1) и «Хайденхайм» (4:0).

Только до этого команда из Мюнхена умудрилась потерять очки, сыграв вничью с «Майнцем» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Саша Боэ и Йосип Станишич, а дисквалифицирован Кевин Лаймер.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани добыли пять побед в шести матчах и уступают в турнирной таблице только «Арсеналу». Думается, что у «Баварии» не будет проблем с местом в топ-8 и в плей-офф.

Многие называют «Баварию» одной из фаворитов Лиги чемпионов. Это логично, ведь в чемпионате команда уже почти все решила и станет чемпионом, поэтому может бросить все силы на Лигу чемпионов.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: команда из Брюсселя борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но пока что не проходит дальше.

Сейчас у «юнионистов» всего шесть зачетных баллов и 27-я строчке в турнирной таблице.

Брюссельцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, забив в два раза меньше, чем пропустив — 7:15.

Последние матчи: «алачи» в прошлых турах чемпионата Бельгии выиграли у «Мехелена» (1:0) и сыграли вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

Также брюссельский коллектив смог обыграть «Дендер» (2:0) и пробился в полуфинал Кубка страны.

Не сыграют: в лазарете «Матрикул 10» находятся Гийом Франсуа и Йенс Теккенс.

Состояние команды: подопечным Дэвида Юбера будет крайне сложно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Юнион Сент-Жиллуаз» уже отстает, а впереди игры с «Баварией» и «Аталантой», в которых нужно побеждать.

А вот в чемпионате Бельгии у «Юниона» все хорошо. Команда лидирует в турнирной таблице и на три балла опережает второй «Сент-Трюйден».

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла 5 последних матчей

«Бавария» проиграла только 1 матч в текущем сезоне во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.00, а победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.85.

Прогноз: «Бавария» хоть и намного сильнее, но вполне может не разгромить соперника.

2.00 победа Юнион Сент-Жиллуаз с форой+2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бавария» — «Юнион» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой+2,5 за 2.00.

Прогноз: обе команды прилично забивают поэтому ожидаем результативный футбол.

2.00 тотал больше 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бавария» — «Юнион» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.00.