Сценарий встречи во многом читается заранее: «Бавария» будет доминировать территориально и по владению мячом, стараясь как можно быстрее превратить давление в результат. Для мюнхенцев победа практически гарантирует прямой выход в 1/8 финала, что придаёт матчу стратегическое значение. «Юнион» же вынужден искать баланс между прагматизмом и необходимостью набирать очки: даже ничья в Мюнхене станет серьёзным успехом перед заключительным туром. Интрига заключается в том, сумеют ли гости выдержать темп на протяжении всех 90 минут

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:40 Матч пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия), вместимостью 75024 зрителей.

Стартовые составы команд

Бавария: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Ким Мин Джэ, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих, Александер Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас, Том Бишоф, Ленарт Карл, Гарри Кейн.

Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Мак Аллистер, Кристиан Бёрджесс, Росс Сайкс, Анан Халаили, Адем Зоргане, Камил ван де Перре, Промис Дэвид, Рауль Флоруч, Ануар Аит-Эль-Хадж, Гильерме Смит.

Бавария

Мюнхенцы подходят к матчу в статусе одного из самых стабильных и результативных клубов Европы. В Бундеслиге команда Венсана Компани за 18 туров потеряла очки лишь дважды, имея разницу мячей 71:14 и уверенно лидируя в таблице. Серия после зимней паузы только укрепила этот статус: победы над «Вольфсбургом» (8:1), «Кёльном» (3:1) и «РБ Лейпцигом» (5:1) довели победную серию до четырёх матчей, а беспроигрышную — до девяти. В Лиге чемпионов «Бавария» занимает второе место, уступая только «Арсеналу», и остаётся одной из самых результативных команд турнира — 18 забитых мячей, больше только у ПСЖ и «Боруссии». Харри Кейн уже добрался до отметки 21 гол в Бундеслиге и остаётся центральной фигурой атаки. При этом определённые вопросы вызывает оборона: высокая линия и сбои под интенсивным прессингом соперника периодически приводят к проблемам, что было заметно в первых таймах матчей с «Кёльном» и «Лейпцигом».

Юнион

Брюссельский клуб приезжает в Мюнхен в статусе лидера чемпионата Бельгии. После 21 тура у команды Давида Юбера 45 очков, отрыв от ближайших преследователей составляет 3–4 балла, а по качеству игры «Юнион» стабильно подтверждает статус одного из самых организованных коллективов лиги. В последних пяти матчах на внутренней арене — три победы и две ничьи, включая выездной успех над «Мехеленом» (1:0), где команда нанесла почти в четыре раза больше ударов при меньшем владении мячом. В Лиге чемпионов положение сложнее. «Юнион» занимает 27-е место, но остаётся в одном очке от зоны плей-офф. Победы над «Ньюкаслом» и «Галатасараем» позволяют сохранять реальные шансы, однако поражение от «Марселя» (2:3) показало предел прочности при длительном давлении фаворита. Бельгийцы чаще действуют вторым номером, делая ставку на компактность, быстрые переходы и стандарты.

Личные встречи

Матч станет первым официальным очным противостоянием «Баварии» и «Юниона Сент-Жиллуаз» в истории.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.