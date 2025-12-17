18 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги конференций по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Ноа». Начало игры — в 23:00 мск.
«Динамо» Киев
Турнирное положение: Киевляне уже потеряли шансы на выход в евровесну. Команда находится на 28 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций.
При этом «Динамо» Киев набрало 3 очка в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Киевляне разгромили «Верес» (3:0).
До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот поединок с «Кудровкой» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Динамо» Киев забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Денис Попов, Алиу Тиаре — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Киевляне все никак не найдут свою игру. Команда Игоря Костюка крайне нестабильна в плане результатов.
Причем «Динамо» Киев мотивировано завершить евросезон на позитивной ноте. Да и киевская молодежь способна на многое!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Киевляне относительно преуспевают в плане реализации.
«Ноа»
Турнирное положение: «Ковчежцы» в Лиге конференций выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Ноа» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ковчежцы» сумели одолеть «Легию» (2:1).
До того команда потерпела поражение от БКМА (2:3). А вот чуть ранее она не смогла справитсья с «Ваном» (0:0).
При этом «Ноа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ковчежцы» в последних поединках выглядели не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Ноа» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в основном раунде Лиги конференций.
«Ковчежцы» в 2 последних матчах забивали не меньше 2 мячей за матч. Да и Нардин Мулахусейнович настрелял уже 5 мячей в турнире.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ковчежцы» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч
- «Ковчежцы» пропускают в среднем гол за матч
- Киевляне в среднем забивают чаще одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: Киевляне в своем последнем матче выглядели весьма симпатично, и явно будут активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить, к тому же намерены завершить турнир на позитивной ноте.
Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10