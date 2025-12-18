«Динамо» Киев

В четверг, 18 декабря, киевское «Динамо» примет ереванский «Ноа» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

55' Подачи в штрафную «Динамо», внимательно действуют защитники хозяев во главе с вратарём Нещеретом.

54' Желтая карточка показана Тарасу Михавко.

52' Желтая карточка показана Владиславу Кабаеву.

50' Гооол! 2:0. Владислав Дубинчак головой мяч скинул в штрафной «Ноа», Матвей Пономаренко головой переправил мяч над вратарём гостей Чанчаревичем в сетку ворот.

49' Игроки «Динамо» положили мяч вниз, и играют в пас развивая свою атаку.

47' Элдер Феррейра бил из пределов штрафной «Динамо» с лету, но мяч мимо ворот проскакал.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 6 Фолы 3

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+2' Перерыв. В равной игре, «Динамо» качественнее действовало в завершении атак в первой части матча.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Желтая карточка показана Марину Яколишу.

44' Подача со штрафного к воротам «Динамо», но после скидки головой Гонсалу Силва не дотянулся до мяча.

43' Подачи в штрафную «Ноа», не без труда отбились гости.

41' Прострел Караваева в штрафную «Ноа», прервал на угловой «Динамо» Натанаэль Сентини.

40' Игроки «Ноа» перепасовываются на своей половине поля.

38' Позиционная атака «Динамо».

36' Инициатива у «Ноа», игроки «Динамо» отошли на свою половину поля.

34' Баррозо головой бил после подачи углового «Ноа», но промахнулся.

33' Удар Мулахусейновича из пределов штрафной «Динамо» после прострела Феррейры, мяч рядом со штангой пролетел.

33' Удар Матеуса Баррозо из-за пределов штрафной «Динамо», мяч угодив в одного из защитников до ворот Нещерета не долетел.

31' Позиционная атака «Динамо», но до угроз воротам «Ноа» дело не дошло.

30' «Динамо» с мячом, увереннее смотрятся киевляне после забитого гола.

27' Гоол! 1:0. Хорошая комбинация прошла у «Динамо», прострел вдоль ворот «Ноа» Волошина, на дальней штанге замкнул в одно касание в падении Владислав Кабаев.

25' В спокойном темпе развивается игра.

23' Удар Шапаренко с линии штрафной «Ноа» не получился акцентированным, мяч потихоньку прокатился мимо ворот.

22' Контролирую мяч футболисты «Ноа», пока он ходит от игрока к игроку в середине поля.

19' Захватили инициативу динамовцы, и пребывают в позиционной атаке.

17' Серия подач в штрафную «Ноа», отбились гости.

16' Позиционная атака «Динамо», планомерно киевляне подбираются к штрафной «Ноа» с мячом.

14' Темп игры средний, футболисты «Ноа» развивают свою позиционную атаку.

12' Включившись в прессинг игроки «Динамо» усложняют развитие атаки «Ноа».

11' Инициатива у «Ноа», вынуждают гости обороняться киевлян.

08' Замена в составе «Динамо»: вместо Тымчика вышел Караваев.

07' Удар из пределов штрафной «Динамо» нанес Суалехе в ближний угол ворот, отразил мяч кулаками вратарь Нещерет.

07' Позиционная атака «Ноа».

05' Повреждение у защитника «Динамо» Александра Тымчика, требуется ему замена.

04' Завязалась борьба за инициативу, много стыков и единоборств в игре.

02' Повреждение у игрока киевского «Динамо» Николая Михайленко, медики номинальных хозяев приглашены на поле.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ноа».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на «Арена Люблин» в Польше, вмещающей 15 500 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Юджин Джая из Албании.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Захарченко, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Кабаев.

«Ноа»: Чанчаревич, Сентини, Силва, Суалехе, Боакье, Тоураринссон, Феррейра, Осима, Яколиш, Баррозо, Мулахусейнович.

«Динамо» Киев

Киевляне уже потеряли шансы на выход в евровесну. Команда находится на 28 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги конференций. При этом «Динамо» Киев набрало 3 очка в 5 турах третьего по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Киевляне разгромили «Верес» (3:0). До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот поединок с «Кудровкой» завершился успехом (2:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Динамо» Киев забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Киевляне все никак не найдут свою игру. Команда Игоря Костюка крайне нестабильна в плане результатов. Причем «Динамо» Киев мотивировано завершить евросезон на позитивной ноте. Да и киевская молодежь способна на многое! Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Киевляне относительно преуспевают в плане реализации. Не помогут команде в отчетной встрече: Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Денис Попов, Алиу Тиаре — травмированы.

«Ноа»

«Ковчежцы» в Лиге конференций выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы. Причем «Ноа» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Ковчежцы» сумели одолеть «Легию» (2:1). До того команда потерпела поражение от БКМА (2:3). А вот чуть ранее она не смогла справитсья с «Ваном» (0:0). При этом «Ноа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Ковчежцы« в последних поединках выглядели не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми. При этом "Ноа" в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в основном раунде Лиги конференций. "Ковчежцы" в 2 последних матчах забивали не меньше 2 мячей за матч. Да и Нардин Мулахусейнович настрелял уже 5 мячей в турнире. Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. "Ковчежцы" намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

