прогноз на матч Серии A, ставка за 2.54

13 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Кремонезе». Начало игры — в 17:00 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Милану» (2:3).

До того команда была бита «Лечче» (1:2). Да и поединок с «Комо» завершился досадным поражением (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Торино» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Джованни Симеоне — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Туринцы нынче не угодили в психологическую яму. Команда уступила в трех последних поединках.

Причем «Торино» традиционно успешно противостоит «Кремонезеу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены прервать серию своих неудач.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» намерены избежать борьбы за выживание. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Кремонезе» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кремонезе» одолел «Лечче» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Болонье» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Ромы» (1:3).

При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Кремонезе» победил в 2 своих последних матчах. В них команда пропустила всего 1 мяч.

Отличный сезон выдает опытнейший Джейми Варди. 38-летний англичанин настрелял уже 4 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Тигры» намерены подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

Туринцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

«Тигры» победили в 2 последних поединках

«Торино» уступил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Торино» намерен прервать затянувшуюся серию неудач, так что явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят кремонцам.

2.54 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Торино» — «Кремонезе» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Торино» — «Кремонезе» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15