прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.40

9 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Ковентри». Начало игры — в 22:45 мск.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы бьются за повышение в классе. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон» на 5 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Престонцы не смогли одолеть «Рексхэм» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Шеффилд Уэнсдей» (3:2). А вот поединок с «Уотфордом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Престон» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Престонцы нынче выглядят довольно прилично. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Престон» традиционно удачно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Престонцы намерены подтянуться к лидерам Чемпионшипа.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» в текущем сезоне выглядят достаточно симпатично. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» на 7 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ковентри» уступил «Ипсвичу» (0:3).

До того команда сумела переиграть «Чарльтон» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мидлсбро» (4:2).

При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесно-голубые» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда намерена напрямую выйти в АПЛ.

При этом «Ковентри» до последней коллизии победила 5 раз кряду. Да и пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Команда мотивирована как можно скорее вернуться на победный путь. Да и в этой встрече она явно будет активно атаковать.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Небесно-голубые» попытаются оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

Престонцы не уступили 3 своих последних поединках

«Небесно-голубые» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Ковентри» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.

Прогноз: «Ковентри» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.

Номинальные гости шикарно атакуют, да и оборона «Престона» не блещет сверхмонолитностью.

Ставка: Победа «Ковентри» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10