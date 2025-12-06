прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.82

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 19 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-е место с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5) и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Шпоры» на выезде разошлись мировой с «Ньюкаслом» (2:2).

Перед этим в 13-м туре английского первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Фулхэма» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Биссума, Дрэгушин, Кулусевски, Мэддисон, Соланке и Такаи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Ришарлисон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 19 очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию, лишь по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику, а также на четыре балла отставая от зоны еврокубков (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура АПЛ «Пчёлы» на чужом поле потерпели поражение от «Арсенала» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда в домашних стенах с результатом 3:1 одержал победу над «Бёрнли».

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Брентфорд» проиграл три раза при двух победах.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Брентфорд» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, выигрыш «Брентфорда» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Тоттенхэма».

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.