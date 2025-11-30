прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.20

30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Аугсбургу» (0:1).

До того команда не уступила «Боруссии» Д (1:1). А вот поединок с «Кельном» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Гамбург» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Гамбург» традиционно безуспешно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Динозавры» намерены оторваться от опасной зоны.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» намерен побороться за самые высокие места. При этом команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Штутгарт» переиграл «Гоу Эхед Иглз» (4:0).

До того команда расписала мировую с «Боруссией» Д (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аугсбургу» (3:2).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эрмедин Демирович — травмирован.

Состояние команды: Швабы в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Штутгарт» на 9 очков отстает от лидера. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне-себе выгодно.

Плюс команда уже 6 лет не проигрывает «Гамбургу». Да и Дениз Ундав настрелял уже 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Швабы намерены не отпускать далеко конкурентов.

Статистика для ставок

«Динозавры» не побеждали в 3 своих последних поединках

Швабы в среднем забивают почти 2 гола за матч

«Динозавры» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: Швабы явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Гамбург» нынче выглядит не лучшим образом.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30