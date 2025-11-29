Три очка для пармезанцев?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.66

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Удинезе». Начало игры — в 17:00 мск.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Парма» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пармезанцы нанесли поражение «Вероне» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Мантову» (2:1). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Парма» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Алессандро Чиркьяти — травмирован.

Состояние команды: Пармезанцы нынче выглядят достаточно выгодно. Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «Удинезе». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пармезанцы намерены продлить свой победный сериал.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы в текущем сезоне ходят в середняках. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» на 6 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Удинезе» уступила «Болонье» (0:3).

До того команда сумела переиграть «Приморье» (6:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Роме» (0:2).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фриуланцы в последних поединках не блистали стабильностью результатов. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Удинезе» переиграл «Парму» в двух последних очных поединках. Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки.

Команда чередует успешные поединки с блеклыми. Да и в кадровом плане фриуланцы выглядят достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Фриуланцы намерены подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

«Удинезе» одолел «Парму» в двух последних очных поединках

Пармезанцы в среднем забивают реже гола за матч

«Парма» победила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: Пармезанцы нынче поднаторели в плане результатов, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева находятся на заметном подъеме, да и фриуланцы нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20