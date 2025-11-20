20 ноября в 34-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Жувентуде» и «Крузейро». Начало встречи — 22:00 мск.

«Жувентуде»

Турнирное положение: сейчас «Жувентуде» с 32 очками занимает 18-е место в бразильской Серии А.

Последние матчи: в 33-м туре «Жувентуде» неожиданно победил в гостях «Васко Да Гама» со счетом 3:1. Команда пропустила первой на 27-й минуте, но еще до перерыва забили дважды после точных ударов Марсело Хермеса и Нене. Точку в матче на исходе поставил Эвертон.

Ранее была победа в гостях над «Спорт Ресифе» (2:0) и уступил дома «Палмейрасу» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Ната (з), Жилберту (н), Эмерсон Галего (п).

Состояние команды: неожиданно в последнее время «Жувентуде» ожил и в последних 5 матчах взял 9 очков, неожиданно получив шанс спастись от вылета в Серию В. Одним из главных факторов победы стала отличная игра суперветерана 44-летнего Нене, который забил несколько важных мячей.

«Крузейро»

Турнирное положение: пока «Крузейро» с 64 очками располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Бразилии.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра на своем поле с «Флуминенсе» в прошлом туре получилась очень закрытой и почти без моментов, поэтому закономерно завершилась нулевой ничьей. При этом «Крузейро» играл чуть лучше, но все равно не смог пробить ворота «Флу».

До этого была минимальная победа в гостях над «Гремио» (1:0) и победа дома над «Виторией» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Фагнер (з), Маркиньос (п), Вандерсон (п), Матеус Энрике (п), дисквалифицированы Арройо (п), Кристиан (з), Уоллес (п), Матеус Перейра (п).

Состояние команды: этот сезоне для «Крузейро» стал самым успешным за последние годы и виной всему этому стало назначение известного португальского тренера Леонарду Жардима, который с ходу сделал команду одним из лидеров бразильской Серии А. До первого места 7 очков, от от 4-го отрыв уже пять.

Статистика для ставок

В первом круге «Крузейро» разгромил дома «Жувентуде» (4:0)

В прошлом сезоне «Крузейро» также был сильнее (2:0, 1:0)

В сезоне 2020-21 в Серии В «Жувентуде» выиграл дома (1:0), а на выезде была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Жувентуде» дают 4,30, а на «Крузейро» — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: хозяевам вполне по силам взять минимум очко в этой встрече. Последние успехи подняли настроение в команде, на своем поле «Жувентуде» традиционно играет сильнее, тогда как «Крузйеро» имеет огромные проблемы с составом в этой игре.

2.02 «Жувентуде» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Жувентуде» — «Крузейро» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Основная ставка: «Жувентуде» не проиграет за 2,02.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант с ничейным исходом.

3.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Жувентуде» — «Крузейро» позволит вывести на карту выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,90.