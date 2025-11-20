20 ноября в 34-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Жувентуде» и «Крузейро». Начало встречи — 22:00 мск.
«Жувентуде»
Турнирное положение: сейчас «Жувентуде» с 32 очками занимает 18-е место в бразильской Серии А.
Последние матчи: в 33-м туре «Жувентуде» неожиданно победил в гостях «Васко Да Гама» со счетом 3:1. Команда пропустила первой на 27-й минуте, но еще до перерыва забили дважды после точных ударов Марсело Хермеса и Нене. Точку в матче на исходе поставил Эвертон.
Ранее была победа в гостях над «Спорт Ресифе» (2:0) и уступил дома «Палмейрасу» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Ната (з), Жилберту (н), Эмерсон Галего (п).
Состояние команды: неожиданно в последнее время «Жувентуде» ожил и в последних 5 матчах взял 9 очков, неожиданно получив шанс спастись от вылета в Серию В. Одним из главных факторов победы стала отличная игра суперветерана 44-летнего Нене, который забил несколько важных мячей.
«Крузейро»
Турнирное положение: пока «Крузейро» с 64 очками располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Бразилии.
Последние матчи: игра на своем поле с «Флуминенсе» в прошлом туре получилась очень закрытой и почти без моментов, поэтому закономерно завершилась нулевой ничьей. При этом «Крузейро» играл чуть лучше, но все равно не смог пробить ворота «Флу».
До этого была минимальная победа в гостях над «Гремио» (1:0) и победа дома над «Виторией» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Фагнер (з), Маркиньос (п), Вандерсон (п), Матеус Энрике (п), дисквалифицированы Арройо (п), Кристиан (з), Уоллес (п), Матеус Перейра (п).
Состояние команды: этот сезоне для «Крузейро» стал самым успешным за последние годы и виной всему этому стало назначение известного португальского тренера Леонарду Жардима, который с ходу сделал команду одним из лидеров бразильской Серии А. До первого места 7 очков, от от 4-го отрыв уже пять.
Статистика для ставок
- В первом круге «Крузейро» разгромил дома «Жувентуде» (4:0)
- В прошлом сезоне «Крузейро» также был сильнее (2:0, 1:0)
- В сезоне 2020-21 в Серии В «Жувентуде» выиграл дома (1:0), а на выезде была ничья (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Жувентуде» дают 4,30, а на «Крузейро» — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.
Прогноз: хозяевам вполне по силам взять минимум очко в этой встрече. Последние успехи подняли настроение в команде, на своем поле «Жувентуде» традиционно играет сильнее, тогда как «Крузйеро» имеет огромные проблемы с составом в этой игре.
Основная ставка: «Жувентуде» не проиграет за 2,02.
Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант с ничейным исходом.
Дополнительная ставка: ничья за 3,90.