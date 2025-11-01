1 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало матча — в 23:05 мск
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего семь очков.
В активе «Осера» две победы, семь поражений и одна ничья при семи забитых и 16-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Осер» крупно проиграл «Страсбуру» со счетом 0:3.
До этого команда проиграла «Гавру» с минимальным счетом и поделила очки с «Ренном», завершив поединок со счетом 2:2.
В последних пяти матчах у команды всего одна ничья и четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 3:10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Осер» проводит ужасный сезон, и к матчу против «Марселя» команда выглядит безнадежно.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 19 очков.
В активе команды шесть побед, три поражения и одна ничья при 24-ти забитых и 11-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с «Анже», завершив матч со счетом 2:2.
До этого «Марсель» проиграл «Лансу» со счетом 1:2 и уступил «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:2).
Вообще, в пяти последних матчах команда имеет две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке — 13:6.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Марсель» в предстоящем матче выглядит явным фаворитом и может вновь устроить голевую феерию. В последних пяти матчах команда забила 11 мячей.
Статистика для ставок
- «Марсель» не знает побед в трех последних матчах
- «Осер» не побеждает в пяти матчах к ряду
- «Марсель» забил 11 мячей в пяти матчах к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Марселя» оценивается в 1.70. Ничья — в 4.10, выигрыш «Осера» — в 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.
Прогноз: Ожидаем, что в матче забить голы сможет лишь одна команда. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.03.
Прогноз: Ожидаем в команде много забитых матчей в поединке.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.15.