прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.03

1 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало матча — в 23:05 мск

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего семь очков.

В активе «Осера» две победы, семь поражений и одна ничья при семи забитых и 16-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Осер» крупно проиграл «Страсбуру» со счетом 0:3.

До этого команда проиграла «Гавру» с минимальным счетом и поделила очки с «Ренном», завершив поединок со счетом 2:2.

В последних пяти матчах у команды всего одна ничья и четыре поражения. Разница мячей на этом отрезке — 3:10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Осер» проводит ужасный сезон, и к матчу против «Марселя» команда выглядит безнадежно.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 19 очков.

В активе команды шесть побед, три поражения и одна ничья при 24-ти забитых и 11-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с «Анже», завершив матч со счетом 2:2.

До этого «Марсель» проиграл «Лансу» со счетом 1:2 и уступил «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:2).

Вообще, в пяти последних матчах команда имеет две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке — 13:6.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Марсель» в предстоящем матче выглядит явным фаворитом и может вновь устроить голевую феерию. В последних пяти матчах команда забила 11 мячей.

Статистика для ставок

«Марсель» не знает побед в трех последних матчах

«Осер» не побеждает в пяти матчах к ряду

«Марсель» забил 11 мячей в пяти матчах к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Марселя» оценивается в 1.70. Ничья — в 4.10, выигрыш «Осера» — в 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: Ожидаем, что в матче забить голы сможет лишь одна команда. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.03.

Прогноз: Ожидаем в команде много забитых матчей в поединке.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.15.