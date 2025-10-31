прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.12

31 октября в 21-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Истиклол». Начало игры — в 15:00 мск.

«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» уже обеспечил себе спокойную жизнь. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Истаравшан» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забила команда 22 мяча в 20 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Истаравшан» не уступил «Баркчи» (0:0).

До того команда нанесла поражение «ЦСКА-Памиру» (2:1). А вот поединок с «Панджшером» очков в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Истаравшан» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истаравшан» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Причем «Истаравшан» традиционно неудачно противостоит «Истиклолу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда мотивирована дать бой представителю лидирующей группы.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Истиклол» на 3 зачётных балла отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Истиклол» уверенно одолел «Равшан» (6:2).

До того команда нанесла поражение «Аль-Зарваа» (2:1). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Гоа» (2:0).

При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истиклол» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Истиклол» победил в 4 своих последних поединках. Да и вообще, в этих матчах команда забивала не менее двух мячей.

Плюс ко всему, команда шикарно выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, по потерянным очкам команда потенциально лидирует в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Истиклол» в среднем пропускает реже гола за матч

«Истиклол» победил в 4 своих последних поединках

«Истаравшан» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.10.

Прогноз: «Истиклол» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс «Истаравшан» уже потерял турнирную мотивацию.

2.12 Фора «Истиклола» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Истаравшан» — «Истиклол» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.61 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Истаравшан» — «Истиклол» принесёт чистый выигрыш 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.61