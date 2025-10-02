«Целе» из Словении сыграет против греческого АЕКа в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.
«Целе»
Турнирная таблица: «Целе» уверенно лидирует в чемпионате Словении, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей. Клуб опережает своих главных конкурентов на 11 пунктов.
Последние матчи: «Целе» на своем поле разгромил «Марибор» (3:0). В составе победителей дублем отметился хорватский форвард Франко Ковачевич и еще один мяч на свой счёт записал Матей Поплатник.
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.
Состояние команды: «Целе» не проигрывает на протяжении восьми матчей, словенский коллектив одержал семь побед и сыграл один раз вничью.
АЕК
Турнирная таблица: Греческий АЕК делит лидерство с «Олимпиакос» в Суперлиге, набрав по 13 очков после 5 сыгранных матчей.
Последние матчи: В чемпионате Греции АЕК на своем поле переиграл «Волос» (1:0). Единственный и победный гол на 54-й минуте Францди Пьерро.
Не сыграют: Из строя выбыли травмированные игроки Зини, Роберто Перейра, Александр Кайенс.
Состояние команды: АЕК выдает беспроигрышную серию, которая состоит из 16 матчей, греческий коллектив одержал 12 побед и в 4 играх сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Целе» — лидер чемпионата Словении
- АЕК не проигрывает 16 матчей: 12 побед и 4 ничьи
- «Целе» и АЕК ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.75, а победа «Целе» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов АЕКа и «Целе» можно ожидать.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Также можно сыграть на индивидуальном тотале АЕКа в предстоящей игре, так как греческий забивате практически в каждом матче.
Ставка: Индивидуальный тотал АЕКа больше 1.5 с коэффициентом 2.55.