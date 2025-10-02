прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

«Целе» из Словении сыграет против греческого АЕКа в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Целе»

Турнирная таблица: «Целе» уверенно лидирует в чемпионате Словении, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей. Клуб опережает своих главных конкурентов на 11 пунктов.

Последние матчи: «Целе» на своем поле разгромил «Марибор» (3:0). В составе победителей дублем отметился хорватский форвард Франко Ковачевич и еще один мяч на свой счёт записал Матей Поплатник.

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Состояние команды: «Целе» не проигрывает на протяжении восьми матчей, словенский коллектив одержал семь побед и сыграл один раз вничью.

АЕК

Турнирная таблица: Греческий АЕК делит лидерство с «Олимпиакос» в Суперлиге, набрав по 13 очков после 5 сыгранных матчей.

Последние матчи: В чемпионате Греции АЕК на своем поле переиграл «Волос» (1:0). Единственный и победный гол на 54-й минуте Францди Пьерро.

Не сыграют: Из строя выбыли травмированные игроки Зини, Роберто Перейра, Александр Кайенс.

Состояние команды: АЕК выдает беспроигрышную серию, которая состоит из 16 матчей, греческий коллектив одержал 12 побед и в 4 играх сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Целе» — лидер чемпионата Словении

АЕК не проигрывает 16 матчей: 12 побед и 4 ничьи

«Целе» и АЕК ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.75, а победа «Целе» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов АЕКа и «Целе» можно ожидать.

1.80 Обе забьют: Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Целе» — АЕК позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно сыграть на индивидуальном тотале АЕКа в предстоящей игре, так как греческий забивате практически в каждом матче.

2.55 Индивидуальный тотал АЕКа больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Целе» — АЕК принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Индивидуальный тотал АЕКа больше 1.5 с коэффициентом 2.55.