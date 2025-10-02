прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 4.30

Польский «Лех» дома сыграет австрийской «Рапида» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Лех»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Польши «Лех» занимает 7 строчку, в 9 матчах команда набрала 15 очков.

Последние матчи: В польской Премьер-лиге «Лех» сыграл два матча с одинаковым счетом (2:2). Участник Лиги конференций сыграл вничью командами с «Ягеллония» и «Ракув».

Не сыграют: Польский клуб не сможет рассчитывать на трех футболистов: у Али Голизаде травмировано бедро, Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Патрик Волемарк перенес операцию.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В среднем за игру «Лех» забивает 2 мяча, но и пропускает много — 1 гол за встречу минимум. Не проигрывает команда вот уже три матча подряд.

«Рапид»

Турнирная таблица: «Рапид» лидирует в австрийской Бундеслиге, после 8 туров команда набрала 17 очков.

Последние матчи: Лидер чемпионата Австрии допустил осечку в минувшем туре, «Рапид» на своем поле потерпел поражение от «Аустрии» (1:3).

Не сыграют: У австрийского клуба в лазарете пять футболистов, травмированы Ной Бишоф, Тобиас Боркейт, Питтер Даль, Амин Гроллер, Жана Марселен.

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Рапида», которая состояла из 7 матчей, ранее австрийцы одержали 5 побед и 2 встречи завершили вничью.

Статистика для ставок

«Лех» не проигрывает на протяжении трех матчей

Лидер чемпионата Австрии «Рапид» проиграл «Аустрии» (1:3)

«Лех» и «Рапид» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.70, а победа «Рапида» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: В среднем за матч «Лех» и «Рапид» забивают по 2 мяча, линия атаки у команд выглядит неплохо, а это значит, что можно ожидать от австрийцев и поляков результативного футбола.

4.30 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Лех»- «Рапид» принесёт прибыль 3300₽, общая выплата — 4300₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.30.

Прогноз: «Рапид» провел шикарную беспроигрышную серию, в которой чаще побеждал. Можно рискнуть в пользу австрийцев и поставить на победу венского клуба.

3.10 Победа «Рапида» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Лех»- «Рапид» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Победа «Рапида» с коэффициентом 3.10.