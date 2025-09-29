29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Торпедо». Начало встречи — 15:00 мск.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» после 11-ти туров идет на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков при разнице мячей — 7:13.
Последние матчи: клуб из Красноярска в последнем матче смог сыграть вничью против «Факела» (1:1).
Ранее команда потерпела два поражения. Сначала минимально уступила «Нефтехимику» (0:1), а после неудачно провела поединок против «Родины», проиграв со счетом 0:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Енисей» хоть и находится в нижней части таблицы, все же смог порадовать своих болельщиков победой в Кубке России. Команда смогла одолеть «Амкал» (2:1).
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» проваливает старт нового сезона. Команда расположилась на 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть баллов. Разница мячей — 6:16.
Последние матчи: «Торпедо» проиграл последний матч. Команда из Москвы минимально уступила «Соколу» (0:1).
Ранее клуб потерпел поражение от «Волги» из Ульяновска со счетом 2:3 и поделил очки в поединке против КАМАЗа (1:1).
В последних пяти матчах «Торпедо» не имеет побед. В активе клуба три поражения и два матча вничью.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: провальный старт сезона для «Торпедо» в Первой лиги украшает лишь победа в последнем матче Кубка России. Команда смогла обыграть клуб «Кристалл-МЭЗТ».
Однако в чемпионате команда выглядит ужасно. «Торпедо» занимает предпоследнее место по количеству забитых мячей и один из худших показателей XG в среднем — 0,42.
Статистика для ставок
- «Торпедо» не знает побед в чемпионате на протяжении шести матчей
- Обе команды выиграли свои поединки в Кубке России
- Красноярский клуб не выигрывал в четырех последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 2.37, а на выигрыш «Енисея» — 2.95, ничью букмекеры оценивают в 3.05.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,54, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,33.
Прогноз: сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.02.
Прогноз: Ожидаем равный матч, но поставим на победу хозяев в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: Победа хозяев в матче за 2.95.