ставка за 1.93 и прогноз на матч АПЛ

27 сентября в 6-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Лидс» и «Борнмут». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» после пяти поединков нового розыгрыша английской Премьер-лиги имеет в активе семь очков и занимает 12-ю строчку в АПЛ.

На старте сезона клуб смог одержать две победы, свел один матч вничью и дважды потерпел поражение. Разница мячей — 4:7.

Последние матчи: последнюю встречу «Лидс» выиграл у клуба «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

Ранее клуб проиграл поединок против «Фулхэма» со счетом 0:1 и поделил очки в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лидс» в последних пяти матчах потерпел два поражения. Одно из них «Арсеналу» со счетом 0:5. Да и победу на это отрезке команда сумела одержать лишь в последнем туре.

Сейчас хозяева испытывают проблемы в игре. Отметим низкую результативность команды. Всего четыре мяча на старте, а по среднему показателю XG «Лидс» на 18-м месте в лиге. Смогут ли игроки поправить положение?

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после пяти туров расположился на четвертой строчке в АПЛ, набрав 10 очков.

В активе клуба три победы, одна ничья и одно поражение. «Борнмут» смог поразить ворота соперников шесть раз и пропустил пять мячей в свои.

Последние матчи: в последней игре «Борнмут» и «Ньюкасл» не смогли забить друг другу и завершили поединок со счетом 0:0.

Ранее клуб обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 и был сильнее «Тоттенхеэма», заработав победу с минимальным счетом (1:0).

Не сыграют: травмирован нападающий Энес Унал.

Состояние команды: «Борнмут» смог оправиться после поражения в первом туре АПЛ от «Ливерпуля» со счетом 2:4 и смотрится солидно в первой четверке чемпионата. Одержит ли команда третью победу подряд?

Статистика для ставок

«Лидс» не знает побед в пяти последних матчах

Хозяева не имеют проблем с составом

«Борнмут пропускает в среднем один гол в матче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.42. Ничья — в 3.35, выигрыш «Лидса» — в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.84.

Прогноз: основной ставкой станет ожидание ТБ 2,5 в матче.

1.93 ТБ 2.5 в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.93.

Прогноз: Поставим на победу гостей в матче. Это станет дополнительная ставка.

2.42 Победа гостей в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Победа гостей в матче за 2.42.