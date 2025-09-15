Перерыв Аталанта — ЛеччеОнлайн
    «Ризеспор» совершит блицкриг

    Ризеспор — Генчлербирлиги. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Суперлига, 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Генчлербирлиги»
    «Ризеспор»
    15 сентября в 5-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Генчлербирлиги». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Генчлербирлиги», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Турция. Суперлига 15 Сентября 2025 года

    Ризеспор

  • Ризе
    •  Ризеспор 20:00 Генчлербирлиги

    Генчлербирлиги

  • Анкара
    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Ястребы» стартовали неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ризеспор» в 3 матчах набрал один зачетный балл. В них команда отличилась одним результативным выстрелом.

    Ризеспор — Генчлербирлиги: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.623.655.20Бонус$1500
    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ястребы» уступили «Галатасараю» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Аланияспором» (0:0). А вот поединок с «Гёзтепе» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ризеспор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ястребы» потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

    Причем «Ризеспор» традиционно удачно противостоит «Генчлербирлиги». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ястребы» намерены выбраться из опасной зоны.

    «Генчлербирлиги»

    Турнирное положение: «Красно-чёрные» нынешний чемпионат начали ужасно. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Генчлербирлиги» пока не набрал ни одного очка в чемпионате. Команда отличилась всего 3 голами в четырех стартовых поединках.

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-чёрные» уступили «Фенербахче» (1:3).

    До того команда была бита «Газиантепом» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Антальяспора» (0:1).

    При этом «Генчлербирлиги» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-чёрные» потенциально способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

    При этом «Генчлербирлиги» уже 4 года не может одолеть «Ризеспор». А вот в среднем команда пропускает 2 мяча за матч.

    При этом «Генчлербирлиги» уже 4 года не может одолеть «Ризеспор». А вот в среднем команда пропускает 2 мяча за матч.

    «Красно-чёрные» явно постараются добыть свои первые очки в чемпионате. Да и серия из четырех поражений кряду угнетает.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Генчлербирлиги» уже 4 года не побеждает «Ризеспор»

    • «Ризеспор» не побеждает уже 5 матчей кряду

    • «Генчлербирлиги» уступил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ризеспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Ризеспор» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же «Генчлербирлиги» нынче крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Ризеспора» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Ризеспор — Генчлербирлиги: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 15.09.202520:00. «Ризеспор» совершит блицкриг
