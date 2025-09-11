Флуминенсе — Байя. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 11 сентября 2025 года

«Флуминенсе» примет дома «Байю» в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии. Поединок состоится 11 сентября и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Байя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» начал свои выступления в Кубке Бразилии еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.

Команда по итогам 20-ти поединков национального чемпионата занимает девятую строчку в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на семь очков отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура бразильского первенства клуб из Рио-де-Жанейро на выездной арене разошелся мировой с «Сантосом» (0:0).

Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка страны, коллектив проиграл как раз «Байе» (0:1), поэтому теперь на своем поле ему необходимо побеждать.

Не сыграют: травмирован — Самуэл Шавьер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Флуминенсе» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме хозяев, тем не менее, их шансы на успех все же выше, чем у соперника, если учесть преимущество над ним в классе, а также фактор своего поля.

Эвералдо и Херман Кано — лучшие бомбардиры команды в Кубке Бразилии с четырьмя голами.

«Байя»

Турнирное положение: «Байя», в отличие от нынешнего соперника, начала свои выступления в Кубке Бразилии в 1/16 финала, поэтому прошла на две стадии турнира меньше.

Команда по итогам 20-ти поединков национального первенства занимает четвертую строчку в зоне прямого выхода в Кубок Либертадорес (топ-4) с отставанием в 11 баллов от лидера «Фламенго».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в финале Кубка Северо-Востока, клуб на своем поле разгромил «Конфьянсу» (5:0) и стал победителем турнира.

Перед этим в первом поединке финальной дуэли Кубка Северо-Востока коллектив в чужих стенах также добился крупной победы над «Конфьянсой» — теперь уже с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированы — Кайо Алешандре, Эрик и Кану, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Байя» проиграла лишь раз при восьми победах и трех ничьих.

Это говорит о хорошей форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на итоговую победу в противостоянии, но может случиться и неудача, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Виллиан Жозе — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Флуминенсе» забивали обе команды

в трех последних матчах «Байи» забивали больше 4,5 голов

в шести из семи последних матчей «Байя» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.25, победа «Байи» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти предыдущих домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

Ставка: «Байя» победит за 3.85