Узген — Алга: прогноз на футбол и ставка за 2.05

15 августа в 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Алга». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Узген» на 10 очков отстает от пятой позиции. А вот отличились игроки команды 20 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Узген» уступил «Абдыш-Ате» (0:1).

До того команда переиграла «Талант» (2:0). Да и поединок с «Азияголом» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Узген» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Узген» нынче выглядит весьма выгодно. До последней неудачи команда победила трижды кряду.

Причем «Узген» успешно противостоит «Алгау». Единственный очный поединок завершился натужной победой (2:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается вернуться на победную дорогу.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» проводит бледноватый сезон. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алга» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алга» разгромила «Кыргызалтын» (6:0).

До того команда потерпела поражение от «Барса» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Илбирсу» (2:1).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 15 поединках чемпионата.

При этом «Алга» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч. Да и победила команда лишь в 5 поединках чемпионата Кыргызстана из 15.

Команда на данном этапе нестабильно выглядит в плане игры и результатов. «Алга» чередует успешные поединки с блеклыми.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда потенциально обязана быть как минимум в середняках.

Статистика для ставок

«Узген» до последней коллизии победил 3 раза кряду

«Алга» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Узген» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Узгена» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10