ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025 Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Милан» расправиться с «павлинами»?

    Лидс — Милан: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Лидс Прогнозы на Милан Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Пулишич
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Лидс» и «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2025 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Павлины» продуктивно провели минувший сезон. Команда уверенно вернулась в АПЛ.

    При этом «Лидс» летом провел лишь 2 контрольных поединка. В них команда сумела разжиться двумя ничьими.

    Лидс — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» не уступили «Вильярреалу» (1:1).

    До того команда дала знатный бой «Манчестер Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Плимутом» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лидс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Павлины» в летних спаррингах не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, вот только результаты пока скромные.

    Причем «Лидс» традиционно удачно противостоит «Милану». В двух последних очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Павлины» способны не дать разбежаться атакующей линии миланцев.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на два зачетных пункта отстал от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 38 матчах.

  • Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Россонери» разгромили «Перт Глори» (9:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Ливерпуль» (4:2). А вот несколько ранее она минимально уступила «Арсеналу».

    При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Россонери» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 2 контрольных поединках из трех.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Милан» победил в 2 своих последних поединках. Причем в последнем матче дубль оформил Ноа Окафор.

    Команда летом существенно обновляется. Миланцы явно прибавят в плане организации атак, ведь их состав пополнил креативный Лука Модрич.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Новичка АПЛ миланцы обязаны обыгрывать априори.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не побеждает 2 матча кряду

    • «Россонери» победили в 2 своих последних поединках

    • «Милан» в двух очных встречах с «Лидсом» отличился всего одним голом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Россонери» априори сильнее оппонента, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Милан» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Милана» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Картал — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Карабельи — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Долхайд — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кецманович — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чорич — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Челси — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лидс — Милан: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 09.08.202517:00. Сумеет ли «Милан» расправиться с «павлинами»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры