Лидс — Милан: прогноз на футбол и ставка за 2.20

9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Лидс» и «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» продуктивно провели минувший сезон. Команда уверенно вернулась в АПЛ.

При этом «Лидс» летом провел лишь 2 контрольных поединка. В них команда сумела разжиться двумя ничьими.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» не уступили «Вильярреалу» (1:1).

До того команда дала знатный бой «Манчестер Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Плимутом» завершился трудовой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лидс» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Павлины» в летних спаррингах не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, вот только результаты пока скромные.

Причем «Лидс» традиционно удачно противостоит «Милану». В двух последних очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Павлины» способны не дать разбежаться атакующей линии миланцев.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на два зачетных пункта отстал от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Россонери» разгромили «Перт Глори» (9:0).

До того команда по всем статьям переиграла «Ливерпуль» (4:2). А вот несколько ранее она минимально уступила «Арсеналу».

При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 2 контрольных поединках из трех.

При этом «Милан» победил в 2 своих последних поединках. Причем в последнем матче дубль оформил Ноа Окафор.

Команда летом существенно обновляется. Миланцы явно прибавят в плане организации атак, ведь их состав пополнил креативный Лука Модрич.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Новичка АПЛ миланцы обязаны обыгрывать априори.

Статистика для ставок

«Лидс» не побеждает 2 матча кряду

«Россонери» победили в 2 своих последних поединках

«Милан» в двух очных встречах с «Лидсом» отличился всего одним голом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Россонери» априори сильнее оппонента, и явно будут максимально активно атаковать.

«Милан» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Милана» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63