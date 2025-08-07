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    Русенборг — Хаммарбю. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Хаммарбю»
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    «Русенборг»
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Русенборг» и «Хаммарбю». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Хаммарбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Русенборг

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Русенборг 19:00 Хаммарбю

    Хаммарбю

  • Стокгольм
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    «Русенборг»

    Турнирное положение: В чемпионате Норвегии «Русенборг» находится на 5-й строчке в таблице. Набрано 30 очков в 18 встречах.

    У «Русенборга» 8 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 24-21.

    Русенборг — Хаммарбю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Русенборг» в текущем месяце уже провел одну встречу. Это был матч чемпионата Норвегии. 3 августа «Русенборг» уступил «КФУМ Осло» со счетом 1:4.

    С 6 июля «Русенборг» почти в каждой встрече добивался положительного результата. Из семи матчей команда проиграла два.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Можно не сомневаться, что хозяева будут активно атаковать. Норвежский клуб постарается создать комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Стоит отметить, что «Русенборг» выиграл три последних домашних матча. В июле команда пропустила лишь один гол.

    Ранее «Русенборг» и «Хаммарбю» друг с другом не встречались.

    «Хаммарбю»

    Турнирное положение: «Хаммарбю» в чемпионате Швеции располагается на 2-й позиции. Команда ведет борьбу за медали.

    У «Хаммарбю» 39 очков по итогам 18 матчей. Клуб на данный момент одержал 12 побед, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

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    • Последние матчи: Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Хаммарбю» прошел «Шарлеруа».

    В шести последних встречах «Хаммарбю» потерпел одно поражение. 13 июля клуб в гостях уступил ГАИСу со счетом 2:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хаммарбю» находится в хорошей форме. В чемпионате Швеции команда располагается рядом с первым местом. Отставание от лидера составляет 4 очка.

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    Букмекеры затруднились выделить фаворита в предстоящем матче. Шансы хозяев на победу немного выше, но «Хаммарбю» вполне по силам добиться положительного результата в Норвегии.

    Наверняка гости сделают ставку на контратаки. Шведы приложат максимум сил, чтобы найти бреши в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • В среднем «Русенборг» забивает 1.35 гола и пропускает 1 гол за матч

    • Беспроигрышная серия «Хаммарбю» составляет четыре поединка

    • Ранее команды друг с другом не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Русенборг» будет владеть инициативой в домашней встрече. Команда постарается победить. У хозяев поля неплохие шансы отпраздновать викторию.

    Ставка: Победа «Русенборга» за 2.25.

    Прогноз: Обе команды не станут отсиживаться в обороне и проявят себя в атаке. Высока вероятность, что за 90 минут будет забито минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

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    Русенборг — Хаммарбю: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 07.08.202519:00. Норвежцы отпразднуют викторию?
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