Русенборг — Хаммарбю. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Русенборг» и «Хаммарбю». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Хаммарбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Русенборг»

Турнирное положение: В чемпионате Норвегии «Русенборг» находится на 5-й строчке в таблице. Набрано 30 очков в 18 встречах.

У «Русенборга» 8 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 24-21.

Последние матчи: «Русенборг» в текущем месяце уже провел одну встречу. Это был матч чемпионата Норвегии. 3 августа «Русенборг» уступил «КФУМ Осло» со счетом 1:4.

С 6 июля «Русенборг» почти в каждой встрече добивался положительного результата. Из семи матчей команда проиграла два.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Можно не сомневаться, что хозяева будут активно атаковать. Норвежский клуб постарается создать комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Стоит отметить, что «Русенборг» выиграл три последних домашних матча. В июле команда пропустила лишь один гол.

Ранее «Русенборг» и «Хаммарбю» друг с другом не встречались.

«Хаммарбю»

Турнирное положение: «Хаммарбю» в чемпионате Швеции располагается на 2-й позиции. Команда ведет борьбу за медали.

У «Хаммарбю» 39 очков по итогам 18 матчей. Клуб на данный момент одержал 12 побед, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Последние матчи: Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Хаммарбю» прошел «Шарлеруа».

В шести последних встречах «Хаммарбю» потерпел одно поражение. 13 июля клуб в гостях уступил ГАИСу со счетом 2:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хаммарбю» находится в хорошей форме. В чемпионате Швеции команда располагается рядом с первым местом. Отставание от лидера составляет 4 очка.

Букмекеры затруднились выделить фаворита в предстоящем матче. Шансы хозяев на победу немного выше, но «Хаммарбю» вполне по силам добиться положительного результата в Норвегии.

Наверняка гости сделают ставку на контратаки. Шведы приложат максимум сил, чтобы найти бреши в обороне соперника.

Статистика для ставок

В среднем «Русенборг» забивает 1.35 гола и пропускает 1 гол за матч

Беспроигрышная серия «Хаммарбю» составляет четыре поединка

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Русенборг» будет владеть инициативой в домашней встрече. Команда постарается победить. У хозяев поля неплохие шансы отпраздновать викторию.

Ставка: Победа «Русенборга» за 2.25.

Прогноз: Обе команды не станут отсиживаться в обороне и проявят себя в атаке. Высока вероятность, что за 90 минут будет забито минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.