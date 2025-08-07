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    ПАОК уверенно победит на своем поле?

    ПАОК — Вольфсберг: прогноз на футбол и ставка за 2.30

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Вольфсберг»
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    Федор Чалов — нападающий ПАОКа
    ПАОК встретится с «Вольфсбергом» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 7 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Вольфсберг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 07 Августа 2025 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 20:30 Вольфсберг

    Вольфсберг

  • Вольфсберг
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    ПАОК

    Путь к 1/2 финала: По итогам прошедшего сезона в чемпионате Греции ПАОК занял 3-е место в таблице с 58-ю очками в активе, уступив лидерство «Панатинаикосу» и «Олимпиакосу».

    ПАОК напрямую попал в полуфинал квалификации Лиги Европы, где встретится с «Вольфсбергом». Противостояние начнется на поле греческой команды.

    ПАОК — Вольфсберг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке ПАОК обыграл «Неймеген» со счетом 3:2, а до этого команда одолела «Аполлон» со счетом 3:1.

    В последних 4-х контрольных встречах ПАОК проиграл только «Аяксу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 71-й минуте. За этот период команда также однажды сыграла вничью и дважды победила.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: ПАОК вполне способен пройти в основную стадию Лиги Европы, но для этого команде необходимо проходить «Вольфсберг», который может создать проблем.

    В составе ПАОКа выступает российский нападающий Федор Чалов, который провел не самый результативный прошлый сезон. За 26 матчей форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

    «Вольфсберг»

    Путь к 1/2 финала: Команда напрямую пробилась в полуфинал квалификации Лиги Европы, где встретится с грозным ПАОКом. «Вольфсберг» точно не будет считаться фаворитом в этом противостоянии.

    По итогам прошедшего сезона команда заняла 4-е место, отстав от лидерства в чемпионате Австрии лишь на 3 балла. У «Вольфсберга» была возможность пробраться в зону Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Вольфсберг» проиграл «Альтаху» со счетом 0:2 в новом сезоне австрийской Бундеслиги. Матчем ранее команда обыграла «Валлерн» (3:1) в Кубке страны.

    В последних 5-и встречах «Вольфсберг» проиграл только 1 раз, также однажды сыграл вничью с «Карпаты Львов» (3:3) и трижды победила. За этот отрезок команда забила 10 голов при 8-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Вольфсберг» может приподнести ПАОКу сюрпризы, но греческая команда точно будет домировать. Австрийской команде нужно прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

    У «Вольфсберга» есть отличный полузащитник, который в прошедшем сезоне забил 10 голов и сделал 8 голевых передач за 31 встречу. Дейан Зукич вполне способен помочь своей команде в предстоящей встрече.

    Статистика для ставок

    • ПАОК в последних 2-х встречах забил по 3 гола

    • В последних 4-х встречах «Вольфсберг» выиграл 3 раза

    • ПАОК выиграл 6 последних матчей на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПАОКа — 1.45, победа «Вольфсберга» — 7.00, ничья — за 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что ПАОК уверенно обыграет соперника в предстоящем матче.

    Ставка: Победа ПАОКа с форой (-1.5) за 2.30.

    Прогноз: ПАОК в последних встречах забивает много голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал ПАОКа 2 больше за 2.00.

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    ПАОК — Вольфсберг: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 07.08.202520:30. ПАОК уверенно победит на своем поле?
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