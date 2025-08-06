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    Остановит ли «Лех» «Црвену Звезду»?

    Лех — Црвена Звезда: прогноз на футбол и ставка за 1.80

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    «Црвена Звезда»
    6 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лех» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2025 года

    Лех П

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    •  Лех П 21:30 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
    •

    «Лех»

    Турнирное положение: «Лех» на правах чемпиона Польши начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

    Команда на данной стадии отбора главного континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сумела пройти исландский «Брейдаблик».

    Лех П — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Гурник» Забже (2:1).

    Ранее коллектив также был на высоте в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов, когда на этот раз на выезде обыграл все тот же «Брейдаблик» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лех» четыре раза выиграл.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.

    Микаэль Исхак — лучший бомбардир команды и отбора Лиги чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда», как чемпион Сербии, также начал выступления в Лиге чемпионов во втором раунде квалификации.

    Команда на данной стадии отбора континентального топ-турнира по итогам двухматчевого противостояния уверенно разобралась с гибралтарским «Линкольном».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил как раз пиренейцев (5:1).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура национального чемпионата набрал три очка, когда на своем поле одержал еще одну крупную победу над «ОФК Белград» (7:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, хотя добиться этого им будет непросто, ведь их соперник совсем непрост.

    Бруно Дуарте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Леха» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Леха» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Црвена Звезда» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.30, победа «Леха» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Леха».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    Лех — Црвена Звезда: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 06.08.202521:30. Остановит ли «Лех» «Црвену Звезду»?
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