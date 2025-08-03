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    Сможет ли «Астана» остаться лидером?

    Астана — Кайсар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Кайсар»
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    «Астана»
    3 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Кайсар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Августа 2025 года

    Астана

  • Астана
    •  Астана 18:00 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрала 40 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую позицию, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Кайрата», а также на пять очков — третий в таблице «Актобе».

    Астана — Кайсар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответный во втором раунде квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле обыграл молдовский «Зимбру» (2:0).

    Перед этим в первой игре этой же стадии еврокубка коллектив теперь уже в домашних стенах разошелся мировой опять-таки с кишиневской командой — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» выиграла восемь раз при одном поражении и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Назми Грипши — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с девятью голами.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице с отрывом в шесть пунктов от зоны понижения в классе (13-14-я строчки) и на два очка уступает вышестоящему «Кызылжару».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над всем тем же «Кызылжаром» (1:0).

    Перед этим в матче 17-го тура чемпионата Казахстана коллектив набрал только один балл, когда теперь уже на выезде сыграл вничью с «Кайратом» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» проиграл лишь дважды при трех победах и четырех ничьих.

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    Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Астаны» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Кайсар» не проиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Кайсара» забивали обе команды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.00, победа «Кайсара» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев было иначе, результативность поединков аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних выездных матчей «Кайсара».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    Астана — Кайсар: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 03.08.202518:00. Сможет ли «Астана» остаться лидером?
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