Галатасарай — Лацио: прогноз на футбол и ставка за 2.50

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Галатасарай» и «Лацио». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» блестяще провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

При этом «Галатасарай» прекрасно выглядит в летних спаррингах. В четырех контрольных матчах команда победила 4 раза.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Страсбур» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Адмирой» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Галатасарай» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» победили в 15 своих последних матчах. Вот только во всех 4 летних спаррингах команда неизменно пропускала.

Причем «Галатасарай» традиционно неудачно противостоит «Лацио». Из пяти последних очных поединков турки победили 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Львы» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» лишь по дополнительным показателям отстал от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Римляне уступили «Фенербахче» (0:1).

До того команда сумела обыграть «Авеллино» (1:0). А вот несколько ранее она с минимальным счетом уступила «Лечче».

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Римляне испытывают заметные проблемы в плане реализации. Из трех последних матчей команда не забивала в двух.

При этом «Лацио» только недавно начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Римляне намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Лацио» в двух летних контрольных поединках забил всего 1 мяч

Турки победили в 15 своих последних матчах

«Львы» в 4 летних спаррингах добыли 4 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

Прогноз: Римляне способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Галатасарай» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.44