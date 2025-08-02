Галатасарай — Лацио: прогноз на футбол и ставка за 2.50

Галатасарай
Лацио
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» блестяще провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.
При этом «Галатасарай» прекрасно выглядит в летних спаррингах. В четырех контрольных матчах команда победила 4 раза.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Страсбур» (3:1).
До того команда сумела одолеть «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Адмирой» завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Галатасарай» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» победили в 15 своих последних матчах. Вот только во всех 4 летних спаррингах команда неизменно пропускала.
Причем «Галатасарай» традиционно неудачно противостоит «Лацио». Из пяти последних очных поединков турки победили 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Львы» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» лишь по дополнительным показателям отстал от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Римляне уступили «Фенербахче» (0:1).
До того команда сумела обыграть «Авеллино» (1:0). А вот несколько ранее она с минимальным счетом уступила «Лечче».
При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Римляне испытывают заметные проблемы в плане реализации. Из трех последних матчей команда не забивала в двух.
При этом «Лацио» только недавно начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Римляне намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Лацио» в двух летних контрольных поединках забил всего 1 мяч
- Турки победили в 15 своих последних матчах
- «Львы» в 4 летних спаррингах добыли 4 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Римляне способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«Галатасарай» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.44