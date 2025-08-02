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    Галатасарай — Лацио: прогноз на футбол и ставка за 2.50

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Лацио»
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    Фисайо Деле-Баширу
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Галатасарай» и «Лацио». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 21:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» блестяще провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

    При этом «Галатасарай» прекрасно выглядит в летних спаррингах. В четырех контрольных матчах команда победила 4 раза.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Страсбур» (3:1).

    До того команда сумела одолеть «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Адмирой» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках «Галатасарай» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» победили в 15 своих последних матчах. Вот только во всех 4 летних спаррингах команда неизменно пропускала.

    Причем «Галатасарай» традиционно неудачно противостоит «Лацио». Из пяти последних очных поединков турки победили 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Львы» пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» лишь по дополнительным показателям отстал от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Римляне уступили «Фенербахче» (0:1).

    До того команда сумела обыграть «Авеллино» (1:0). А вот несколько ранее она с минимальным счетом уступила «Лечче».

    При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Римляне испытывают заметные проблемы в плане реализации. Из трех последних матчей команда не забивала в двух.

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    При этом «Лацио» только недавно начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Римляне намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» в двух летних контрольных поединках забил всего 1 мяч

    • Турки победили в 15 своих последних матчах

    • «Львы» в 4 летних спаррингах добыли 4 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

    Прогноз: Римляне способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Галатасарай» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.44

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Галатасарай — Лацио?

    Матч Галатасарай — Лацио состоится 02 августа 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Галатасарай — Лацио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Галатасарай — Лацио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Галатасарай — Лацио?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Галатасарай — Лацио?

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.77.

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    Галатасарай — Лацио: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 02.08.202521:00. Недостатка в голах не будет!
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