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    Пройдет ли АЕК Ларнака «Целе»?

    АЕК Ларнака — Целе: прогноз на футбол и ставка за 2.02

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    «Целе»
    31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Целе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •  АЕК Ларнака 19:30 Целе

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: АЕК Ларнака вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Пафос».

    Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление сербского «Партизана».

    АЕК Ларнака — Целе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой во 2-м круге квалификации Лиги Европы, клуб на выезде сыграл вничью с «Целе» (1:1), поэтому ему нужно побеждать дома.

    Ранее в поединке первого раунда отбора этого же континентального турнира коллектив в чужих стенах разошелся мировой с «Партизаном» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, АЕК Ларнака выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Целе»

    Турнирное положение: «Целе» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в Кубке Словении, в финале которого разгромил «Копер» (4:0).

    Команда, как и соперник, также прошла одну стадию отбора континентального турнира, где в стартовом раунде разобралась с азербайджанским «Сабах» Баку.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго раунда словенской Первой лиги клуб на своем поле одержал победу над «Радомле» (2:0).

    Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 1:1, поэтому теперь ему нужно выигрывать у АЕКа на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Целе» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды и отбора Лиги Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей АЕК Ларнака не выиграл

    • в семи из 10-ти последних матчей «Целе» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Целе» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Целе» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Целе».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЕК Ларнака — Целе?

    Матч АЕК Ларнака — Целе состоится 31 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЕК Ларнака — Целе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЕК Ларнака — Целе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака — Целе?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЕК Ларнака — Целе?

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Целе» — в 4.20.

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    АЕК Ларнака — Целе: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:30. Пройдет ли АЕК Ларнака «Целе»?
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