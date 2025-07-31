АЕК Ларнака — Целе: прогноз на футбол и ставка за 2.02

АЕК Ларнака
Целе
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Пафос».
Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление сербского «Партизана».
АЕК Ларнака — Целе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой во 2-м круге квалификации Лиги Европы, клуб на выезде сыграл вничью с «Целе» (1:1), поэтому ему нужно побеждать дома.
Ранее в поединке первого раунда отбора этого же континентального турнира коллектив в чужих стенах разошелся мировой с «Партизаном» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, АЕК Ларнака выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.
«Целе»
Турнирное положение: «Целе» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в Кубке Словении, в финале которого разгромил «Копер» (4:0).
Команда, как и соперник, также прошла одну стадию отбора континентального турнира, где в стартовом раунде разобралась с азербайджанским «Сабах» Баку.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго раунда словенской Первой лиги клуб на своем поле одержал победу над «Радомле» (2:0).
Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 1:1, поэтому теперь ему нужно выигрывать у АЕКа на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Целе» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды и отбора Лиги Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей АЕК Ларнака не выиграл
- в семи из 10-ти последних матчей «Целе» забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Целе» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Целе» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Целе».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15