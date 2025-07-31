АЕК Ларнака — Целе: прогноз на футбол и ставка за 2.02

31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Целе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Пафос».

Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление сербского «Партизана».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой во 2-м круге квалификации Лиги Европы, клуб на выезде сыграл вничью с «Целе» (1:1), поэтому ему нужно побеждать дома.

Ранее в поединке первого раунда отбора этого же континентального турнира коллектив в чужих стенах разошелся мировой с «Партизаном» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, АЕК Ларнака выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Целе»

Турнирное положение: «Целе» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в Кубке Словении, в финале которого разгромил «Копер» (4:0).

Команда, как и соперник, также прошла одну стадию отбора континентального турнира, где в стартовом раунде разобралась с азербайджанским «Сабах» Баку.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго раунда словенской Первой лиги клуб на своем поле одержал победу над «Радомле» (2:0).

Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 1:1, поэтому теперь ему нужно выигрывать у АЕКа на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Целе» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды и отбора Лиги Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей АЕК Ларнака не выиграл

в семи из 10-ти последних матчей «Целе» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Целе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Целе» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Целе».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15