Уракан — Бока Хуниорс. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины (Клаусура), 28 июля 2025 года

28 июля в матче чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Уракан» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уракан» — «Бока Хуниорс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уракан»

Турнирное положение: «Уракан» по итогам двух туров регулярного чемпионата Аргентины текущего розыгрыша занимает последнюю 15-ю позицию.

Команда пока что не набрала ни одного балла и на три очка отстает от зоны выхода в плей-офф (топ-8), а также на два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре хозяева в рамках второго тура национального первенства на чужом поле проиграли «Эстудиантесу» (1:2).

Ранее в стартовом туре чемпионата Аргентины коллектив также остался без очков, теперь уже в домашних стенах потерпев поражение от «Бельграно» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Галиндес, Гойтеа и Сабала, дисквалифицирован — Секейра.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Уракан» проиграл три раза при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Фабио Перейра — автор пока что единственного гола команды в чемпионате Аргентины текущего сезона.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» по итогам двух матчей регулярного чемпионата Аргентины текущего розыгрыша занимает 11-ю строчку.

Команда набрала лишь два балла и только на один пункт отстает от зоны выхода в плей-офф (топ-8), а также на два очка опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: гости в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины проиграли на своем поле «Атлетико Тукуман» (1:2) и вылетели из турнира.

Перед этим во втором туре национального первенства клуб набрал только один балл, когда снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Унионом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Коста, Фигаль, Эррера и Ромеро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бока Хуниорс» ни разу не выиграл при четырех ничьих и трех поражениях.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, правда, проблемы соперника могут позволить им набрать как минимум один балл.

Лаутаро Ди Лольо — автор пока что единственного гола команды в текущем розыгрыше чемпионата Аргентины.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Уракан» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Боки Хуниорс» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Бока Хуниорс» сыграла вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Уракан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.85. Ничья — в 2.85, победа «Боки Хуниорс» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.85 и 1.42.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в последнем поединке хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Бока Хуниорс» победит за 2.90