Родина Москва — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.20

27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Родина» и костромской «Спартак». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: столичная команда в минувшем сезоне большую часть сезона боролась за место в РПЛ, но смогла занять только 7-е место, набрав 50 очков при положительной разнице мячей 41:31.

В новом сезоне «Родина» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

Последние матчи: в игре первого тура «Родина» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

В минувшем сезоне москвичи победили в дома «Шинник» (6:2) и проиграли в гостях «СКА-Хабаровску» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Коллектив Зорана Жельковича способна бороться за высокие места в Первой лиге и вполне может рассчитывать на то, что сможет финишировать как минимум в зоне стыковых встреч.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «спартаковцы» в минувшем сезоне стали победителем «золотого "дивизиона Второй лиги, набрав в весеннем этапе 36 очков за 18 встреч.

В новой кампании 'Спартак' стартовали с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

Последние матчи: в матче 1-го тура нового сезона 'Спартак' на своем поле потерпел минимальное поражение от 'Факела' (0:1).

'Красно-белые' провели единственный 'товарняк' против 'Акрона', который завершился нулевой ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: 'Спартак' впервые в своей истории выступает в Первой лиге и вряд ли стоит ожидать от 'красно-белых' каких-либо подвигов.

Для команды из Костромы сохранение места в элите уже будет считаться успехом.

Статистика для ставок

'Спартак' не выигрывает на протяжении пяти встреч кряду

Десять матчей с участием 'Родины' завершаются как минимум с одним забитым мячом

Команды играли между собой один раз в Пути регионов Кубка России, победу в гостях одержали 'красно-белые' — 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: 'Родина' является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.25, а победа 'Нефтехимика' — в 4.90.