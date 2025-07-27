Родина Москва — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.20

Родина
Спартак Кс
«Родина»
Турнирное положение: столичная команда в минувшем сезоне большую часть сезона боролась за место в РПЛ, но смогла занять только 7-е место, набрав 50 очков при положительной разнице мячей 41:31.
В новом сезоне «Родина» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.
Последние матчи: в игре первого тура «Родина» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1).
В минувшем сезоне москвичи победили в дома «Шинник» (6:2) и проиграли в гостях «СКА-Хабаровску» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Коллектив Зорана Жельковича способна бороться за высокие места в Первой лиге и вполне может рассчитывать на то, что сможет финишировать как минимум в зоне стыковых встреч.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: «спартаковцы» в минувшем сезоне стали победителем «золотого "дивизиона Второй лиги, набрав в весеннем этапе 36 очков за 18 встреч.
В новой кампании 'Спартак' стартовали с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.
Последние матчи: в матче 1-го тура нового сезона 'Спартак' на своем поле потерпел минимальное поражение от 'Факела' (0:1).
'Красно-белые' провели единственный 'товарняк' против 'Акрона', который завершился нулевой ничьей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: 'Спартак' впервые в своей истории выступает в Первой лиге и вряд ли стоит ожидать от 'красно-белых' каких-либо подвигов.
Для команды из Костромы сохранение места в элите уже будет считаться успехом.
Статистика для ставок
- 'Спартак' не выигрывает на протяжении пяти встреч кряду
- Десять матчей с участием 'Родины' завершаются как минимум с одним забитым мячом
- Команды играли между собой один раз в Пути регионов Кубка России, победу в гостях одержали 'красно-белые' — 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: 'Родина' является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.25, а победа 'Нефтехимика' — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.48 и 1.48.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.36.
Прогноз: Учитывая разницу в уровне между командами, то можно поставить на 'Спартак' с форой 0.5
Ставка: Фора 'Спартака' 0.5 за 2.00.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.36.
Прогноз: Учитывая разницу в уровне между командами, то можно поставить на 'Спартак' с форой 0.5
Ставка: Фора 'Спартака' 0.5 за 2.00.