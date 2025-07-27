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    «Спартак» даст бой «Родине»?

    Родина Москва — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Родина» Москва — «Спартак» Кострома
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    «Родина»
    27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Родина» и костромской «Спартак». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 18:30 Спартак Кс

    Спартак Кс

  • Кострома
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: столичная команда в минувшем сезоне большую часть сезона боролась за место в РПЛ, но смогла занять только 7-е место, набрав 50 очков при положительной разнице мячей 41:31.

    В новом сезоне «Родина» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

    Последние матчи: в игре первого тура «Родина» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    В минувшем сезоне москвичи победили в дома «Шинник» (6:2) и проиграли в гостях «СКА-Хабаровску» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Коллектив Зорана Жельковича способна бороться за высокие места в Первой лиге и вполне может рассчитывать на то, что сможет финишировать как минимум в зоне стыковых встреч.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: «спартаковцы» в минувшем сезоне стали победителем «золотого "дивизиона Второй лиги, набрав в весеннем этапе 36 очков за 18 встреч.

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  • 20/07/2025

    • В новой кампании 'Спартак' стартовали с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

    Последние матчи: в матче 1-го тура нового сезона 'Спартак' на своем поле потерпел минимальное поражение от 'Факела' (0:1).

    'Красно-белые' провели единственный 'товарняк' против 'Акрона', который завершился нулевой ничьей.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: 'Спартак' впервые в своей истории выступает в Первой лиге и вряд ли стоит ожидать от 'красно-белых' каких-либо подвигов.

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    Для команды из Костромы сохранение места в элите уже будет считаться успехом.

    Статистика для ставок

    • 'Спартак' не выигрывает на протяжении пяти встреч кряду

    • Десять матчей с участием 'Родины' завершаются как минимум с одним забитым мячом

    • Команды играли между собой один раз в Пути регионов Кубка России, победу в гостях одержали 'красно-белые' — 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: 'Родина' является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.25, а победа 'Нефтехимика' — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.48 и 1.48.
    Прогноз: 'Родина' является более мастеровитой командой и должна одержать победу в матче, но 'Спартак' может дать бой. Команды без голов не уйдут

    Ставка: Обе забьют — Да за 2.36.

    Прогноз: Учитывая разницу в уровне между командами, то можно поставить на 'Спартак' с форой 0.5

    Ставка: Фора 'Спартака' 0.5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Родина Москва — Спартак Кострома?

    Матч Родина Москва — Спартак Кострома состоится 27 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Родина Москва — Спартак Кострома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют — Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Родина Москва — Спартак Кострома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют — Да» с коэффициентом у букмекеров 2.36.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина Москва — Спартак Кострома?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Родина Москва — Спартак Кострома?

    Коэффициенты букмекеров: 'Родина' является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.25, а победа 'Нефтехимика' — в 4.90.

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    Родина Москва — Спартак Кострома: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 27.07.202518:30. «Спартак» даст бой «Родине»?
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