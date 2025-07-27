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    «Айнтрахт» огорчит «вилланов»

    Айнтрахт Фр — Астон Вилла. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Астон Вилла»
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    Кевин Трапп
    27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Астон Вилла». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 02:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 строчке Бундеслиги.

    При этом «Айнтрахт» Фр на 9 очков отстал от вице-чемпиона. Да и забивала команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

    Айнтрахт Ф — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 3:2 был обыгран «Франкфурт».

    До того команда нанесла поражение «Веймару» (7:1). Да и поединок с «Фрайбургом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Франкфуртцы победили в 3 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Айнтрахт» Фр неизменно забивал в 6 последних поединках. Да и в летних спаррингах немцы выглядят уверенно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Франкфуртцы постараются продлить свой победный сериал.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» на 5 зачетных баллов отстал от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Вилланы» уступили «Ганзе» (1:3).

    До того команда минимально уступила «Уолсоллу». А вот несколько ранее она была бита «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

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    При этом «Астон Вилла» забила всего 1 мяч в двух первых летних спаррингах. Бирмингемцы до последнего поединка не забивали 2 матча кряду.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вилланы» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр победил в 3 своих последних поединках

    • «Вилланы» уступили в 3 последних матчах

    • «Астон Вилла» до последнего матча не забивала 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Франкфуртцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    «Айнтрахт» Фр имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Астон Виллы» ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Айнтрахт Фр — Астон Вилла?

    Матч Айнтрахт Фр — Астон Вилла состоится 27 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Айнтрахт Фр — Астон Вилла?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Айнтрахт Фр — Астон Вилла?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт Фр — Астон Вилла?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт Фр — Астон Вилла?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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