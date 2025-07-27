Айнтрахт Фр — Астон Вилла. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Астон Вилла». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 строчке Бундеслиги.

При этом «Айнтрахт» Фр на 9 очков отстал от вице-чемпиона. Да и забивала команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 3:2 был обыгран «Франкфурт».

До того команда нанесла поражение «Веймару» (7:1). Да и поединок с «Фрайбургом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Франкфуртцы победили в 3 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Айнтрахт» Фр неизменно забивал в 6 последних поединках. Да и в летних спаррингах немцы выглядят уверенно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Франкфуртцы постараются продлить свой победный сериал.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 5 зачетных баллов отстал от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Вилланы» уступили «Ганзе» (1:3).

До того команда минимально уступила «Уолсоллу». А вот несколько ранее она была бита «Манчестер Юнайтед» (0:2).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом «Астон Вилла» забила всего 1 мяч в двух первых летних спаррингах. Бирмингемцы до последнего поединка не забивали 2 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вилланы» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр победил в 3 своих последних поединках

«Вилланы» уступили в 3 последних матчах

«Астон Вилла» до последнего матча не забивала 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Франкфуртцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам соперника.

«Айнтрахт» Фр имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Астон Виллы» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10