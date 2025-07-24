Влазния — Викингур Рейкьявик. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Влазния» и «Викингур» Рейкьявик. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» — «Викингур» Рейкьявик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Влазния»

Турнирное положение: «Влазния» неплохо выступила в своем чемпионате. Команда уступила в финале плей-офф.

При этом «Влазния» уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций. А вот в летних спаррингах команда выглядела бледновато.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Влазния» переиграла «Даугавпилс» (4:2).

До того команда минимально уступила тому же сопернику. Да и поединок с «Петролулом» завершился неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Влазния» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Влазния» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Влазния» до последней победы уступила в 3 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась не столь уверенно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в родных стенах команда не особенно преуспевает.

«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик проводит продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Исландии.

Причем «Викингур» Рейкьявик в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викингур» Рейкьявик уступил «Валюру» (1:2).

До того команда сломила сопротивление «Малишево» (8:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла того же соперника.

При этом «Викингур» Рейкьявик в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Викингур» Рейкьявик до последней коллизии не пропускал 3 матча кряду. Да и с реализацией у команды все довольно позитивно.

При этом «Викингур» Рейкьявик явно намерен пройти как можно дальше в еврокубках. А вот состав в качественном плане выглядит скромненько.

Команда до последней неудачи не проигрывала полтора месяца. Да и предыдущий раунд квалификации был пройден сверхуверенно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Исландцы явно намерены поскорее вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

Исландцы забивают в среднем реже 2 голов за матч

«Влазния» до последней виктории проиграла 3 раза подряд

«Викингур» Рейкьявик до последней коллизии не пропускал 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» Рейкьявик — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Викингур» Рейкьявик имеет в своем составе относительно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

Исландцы способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Викингура» Рейкьявик за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30