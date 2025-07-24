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    Влазния — Викингур Рейкьявик. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Влазния» — «Викингур» Рейкьявик
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    «Викингур» Рейкьявик
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Влазния» и «Викингур» Рейкьявик. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» — «Викингур» Рейкьявик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Влажния

  • Шкодер
    •  Влажния 21:30 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •

    «Влазния»

    Турнирное положение: «Влазния» неплохо выступила в своем чемпионате. Команда уступила в финале плей-офф.

    При этом «Влазния» уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций. А вот в летних спаррингах команда выглядела бледновато.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Влазния» переиграла «Даугавпилс» (4:2).

    До того команда минимально уступила тому же сопернику. Да и поединок с «Петролулом» завершился неудачей (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Влазния» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Влазния» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Влазния» до последней победы уступила в 3 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась не столь уверенно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в родных стенах команда не особенно преуспевает.

    «Викингур» Рейкьявик

    Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик проводит продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Исландии.

    Причем «Викингур» Рейкьявик в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викингур» Рейкьявик уступил «Валюру» (1:2).

    До того команда сломила сопротивление «Малишево» (8:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла того же соперника.

    При этом «Викингур» Рейкьявик в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Викингур» Рейкьявик до последней коллизии не пропускал 3 матча кряду. Да и с реализацией у команды все довольно позитивно.

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    При этом «Викингур» Рейкьявик явно намерен пройти как можно дальше в еврокубках. А вот состав в качественном плане выглядит скромненько.

    Команда до последней неудачи не проигрывала полтора месяца. Да и предыдущий раунд квалификации был пройден сверхуверенно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Исландцы явно намерены поскорее вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • Исландцы забивают в среднем реже 2 голов за матч

    • «Влазния» до последней виктории проиграла 3 раза подряд

    • «Викингур» Рейкьявик до последней коллизии не пропускал 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» Рейкьявик — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Викингур» Рейкьявик имеет в своем составе относительно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

    Исландцы способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Викингура» Рейкьявик за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Влазния — Викингур Рейкьявик?

    Матч Влазния — Викингур Рейкьявик состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Влазния — Викингур Рейкьявик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Влазния — Викингур Рейкьявик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Влазния — Викингур Рейкьявик?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Влазния — Викингур Рейкьявик?

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» Рейкьявик — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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