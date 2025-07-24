Аустрия — Спраери. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Аустрия Вена
Спаэри
«Аустрия»
Турнирная таблица: В чемпионате Австрии «Аустрия» заняла итоговое 3 место, набрав 37 очков. Выше в таблице расположились «Зальцбург» и «Штурм».
Последние матчи: «Аустрия» проиграла в товарищеском матче берлинской «Герте» (1:2).
Аустрия Вена — Спаэри: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Аустрия» одержала одну победу, сыграла вничью две встречи и в двух поединках проиграла.
«Спраери»
Турнирная таблица: «Спраери» получил путёвку в Лигу конференций после того, как выиграл Кубок Грузии у «Динамо» Тбилиси (2:2 — в основное время, 5:4 — по пенальти).
Последние матчи: В последней игре чемпионата Грузии «Спраери» потерпел неудачув матче против «Дилы» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Торпедо» Кутаиси (1:0) и «Сиони» (1:0).
Статистика для ставок
- «Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии
- «Спраери» — обладатель Кубка Грузии
- «Аустрия» и «Спраери» ранее в евркубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.00, а победа команды «Спраери» — в 48.00.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.35.
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Прогноз: «Аустрия» явный фаворит пары и не должен столкнуться с сопротивлением со стороный грузинского визави, да и опыта выступления в еврокубках у австрийцев намного больше.
Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Ожидаем разгромной победы со стороны хозяев.
Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.30.