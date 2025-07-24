Аустрия — Спраери. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Аустрия» из Австрии сыграет против «Спраери» из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Спраери», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аустрия»

Турнирная таблица: В чемпионате Австрии «Аустрия» заняла итоговое 3 место, набрав 37 очков. Выше в таблице расположились «Зальцбург» и «Штурм».

Последние матчи: «Аустрия» проиграла в товарищеском матче берлинской «Герте» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Аустрия» одержала одну победу, сыграла вничью две встречи и в двух поединках проиграла.

«Спраери»

Турнирная таблица: «Спраери» получил путёвку в Лигу конференций после того, как выиграл Кубок Грузии у «Динамо» Тбилиси (2:2 — в основное время, 5:4 — по пенальти).

Последние матчи: В последней игре чемпионата Грузии «Спраери» потерпел неудачув матче против «Дилы» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Торпедо» Кутаиси (1:0) и «Сиони» (1:0).

Статистика для ставок

«Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии

«Спраери» — обладатель Кубка Грузии

«Аустрия» и «Спраери» ранее в евркубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.00, а победа команды «Спраери» — в 48.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.35.

Прогноз: «Аустрия» явный фаворит пары и не должен столкнуться с сопротивлением со стороный грузинского визави, да и опыта выступления в еврокубках у австрийцев намного больше.

Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Ожидаем разгромной победы со стороны хозяев.

Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.30.