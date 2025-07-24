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    Австрийцы разгромят соперника?

    Аустрия — Спраери. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аустрия» — «Спраери»
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    «Аустрия» — «Легия»
    «Аустрия» из Австрии сыграет против «Спраери» из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Спраери», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Аустрия Вена

  • Вена
    •  Аустрия Вена 21:30 Спаэри

    Спаэри

  • Тбилиси
    •

    «Аустрия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Австрии «Аустрия» заняла итоговое 3 место, набрав 37 очков. Выше в таблице расположились «Зальцбург» и «Штурм».

    Последние матчи: «Аустрия» проиграла в товарищеском матче берлинской «Герте» (1:2).

    Аустрия Вена — Спаэри: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Аустрия» одержала одну победу, сыграла вничью две встречи и в двух поединках проиграла.

    «Спраери»

    Турнирная таблица: «Спраери» получил путёвку в Лигу конференций после того, как выиграл Кубок Грузии у «Динамо» Тбилиси (2:2 — в основное время, 5:4 — по пенальти).

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    • Последние матчи: В последней игре чемпионата Грузии «Спраери» потерпел неудачув матче против «Дилы» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Торпедо» Кутаиси (1:0) и «Сиони» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии

    • «Спраери» — обладатель Кубка Грузии

    • «Аустрия» и «Спраери» ранее в евркубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.00, а победа команды «Спраери» — в 48.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.35.

    Прогноз: «Аустрия» явный фаворит пары и не должен столкнуться с сопротивлением со стороный грузинского визави, да и опыта выступления в еврокубках у австрийцев намного больше.

    Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Ожидаем разгромной победы со стороны хозяев.

    Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом  2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аустрия — Спраери?

    Матч Аустрия — Спраери состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аустрия — Спраери?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аустрия — Спраери?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аустрия — Спраери?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аустрия — Спраери?

    Коэффициенты букмекеров: : «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.00, а победа команды «Спраери» — в 48.00.

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    Аустрия — Спраери: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:30. Австрийцы разгромят соперника?
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