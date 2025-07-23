Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн: прогноз на футбол и ставка за 2.01

23 июля в 1/4 финала Кубка Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Хэнань Суншань Лунмэн». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Хэнань Суншань Лунмэн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы проводят сезон продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Шанхай Шеньхуа» победил в 4 своих последних поединках. Причем в них подопечные Леонида Слуцкого забивали не менее 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» сумел одолеть «Бэйцзин Гоань» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Чанчунь Ятай» (2:1). Плюс поединок с «Тяньцзинь Тайгер» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят довольно уверенно. Да и забивает команда немало!

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно удачно противостоит «Хэнань Суншань Лунмэну». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена побороться за Кубок страны.

«Хэнань Суншань Лунмэн»

Турнирное положение: «Хэнань Суншань Лунмэн» пока выглядит бледновато. На данный момент команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хэнань Суншань Лунмэн» не побеждает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних матчах команда подписывала мировую.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хэнань Суншань Лунмэн» не смог одолеть «Мэйчжоу Хакку» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Шаньдун Тайшань» (2:2). А вот чуть ранее она уступила «Юннань Юкуну» (1:2).

При этом «Хэнань Суншань Лунмэн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хэнань Суншань Лунмэн» явно постарается реабилитироваться за неудачи в чемпионате. Да и забивать в составе команды есть кому.

При этом «Хэнань Суншань Лунмэн» не побеждает «Шанхай Шеньхуа» уже почти 2 года. Более того, в трех последних очных встречах команда уступила сопернику.

Команда имеет довольно скромный кадровый потенциал. Да и оборона дает результативные сбои в среднем почти 2 раза за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Шанхайцы победили в 4 своих последних матчах

«Хэнань Суншань Лунмэн» уже почти 2 года не обыгрывает «Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» одолел «Хэнань Суншань Лунмэн» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.29.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости нынче выглядят откровенно неубедительно, да и шанхайцы максимально мотивированы продлить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11