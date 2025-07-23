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    Команда Слуцкого будет спешить

    Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн: прогноз на футбол и ставка за 2.01

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Хэнань Суншань Лунмэн»
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    Леонид Слуцкий
    23 июля в 1/4 финала Кубка Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Хэнань Суншань Лунмэн». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Хэнань Суншань Лунмэн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Кубок 23 Июля 2025 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 14:00 Хэнань Сонгшан Лонгмен

    Хэнань Сонгшан Лонгмен

  • Китай. Суперлига
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Шанхайцы проводят сезон продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» победил в 4 своих последних поединках. Причем в них подопечные Леонида Слуцкого забивали не менее 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» сумел одолеть «Бэйцзин Гоань» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Чанчунь Ятай» (2:1). Плюс поединок с «Тяньцзинь Тайгер» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят довольно уверенно. Да и забивает команда немало!

    Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно удачно противостоит «Хэнань Суншань Лунмэну». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена побороться за Кубок страны.

    «Хэнань Суншань Лунмэн»

    Турнирное положение: «Хэнань Суншань Лунмэн» пока выглядит бледновато. На данный момент команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хэнань Суншань Лунмэн» не побеждает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних матчах команда подписывала мировую.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хэнань Суншань Лунмэн» не смог одолеть «Мэйчжоу Хакку» (1:1).

    До того команда расписала мировую с «Шаньдун Тайшань» (2:2). А вот чуть ранее она уступила «Юннань Юкуну» (1:2).

    При этом «Хэнань Суншань Лунмэн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хэнань Суншань Лунмэн» явно постарается реабилитироваться за неудачи в чемпионате. Да и забивать в составе команды есть кому.

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    При этом «Хэнань Суншань Лунмэн» не побеждает «Шанхай Шеньхуа» уже почти 2 года. Более того, в трех последних очных встречах команда уступила сопернику.

    Команда имеет довольно скромный кадровый потенциал. Да и оборона дает результативные сбои в среднем почти 2 раза за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Шанхайцы победили в 4 своих последних матчах

    • «Хэнань Суншань Лунмэн» уже почти 2 года не обыгрывает «Шанхай Шеньхуа»

    • «Шанхай Шеньхуа» одолел «Хэнань Суншань Лунмэн» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.29.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные гости нынче выглядят откровенно неубедительно, да и шанхайцы максимально мотивированы продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн?

    Матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн состоится 23 июля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн?

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 7.30.

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    Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 23.07.202514:00. Команда Слуцкого будет спешить
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