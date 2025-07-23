Германия (ж) — Испания (ж): прогноз на футбол и ставка за 2.00

23 июля в 1/2 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (ж) и Испания (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия (ж)

Турнирное положение: Немки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 2 строчке своего квартета.

При этом Германия (ж) в трех турах набрала 6 зачетных баллов. Команда настреляла 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Немки в серии пенальти прошли француженок.

До того команда была разбита шведками (1:4). А вот поединок с датчанками завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Германия (ж) забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Немки имеют не столь надежные тылы. Плюс команда испытывает заметные сложности в матчах с сильными оппонентами.

Причем Германия (ж) традиционно успешно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Испания (ж) в трех турах группового этапа набрала 9 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в трех матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Испанки переиграли швейцарок (2:0).

До того команда нанесла поражение итальянкам (3:1). А вот чуть ранее она разнесла в щепки оборону бельгиек (6:2).

При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанки сильны, и при этом весьма стабильны. Команда имеет в активе девятиматчевый победный сериал.

При этом Испания (ж) еще ни разу в истории не обыгрывала немок. Да и в двух последних очных поединках команда уступила соперницам.

Команда весьма ярко действует в плане реализации. Испанки отличились 14 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается как можно быстрее вскрыть немецкую оборону.

Статистика для ставок

Испанки победили в 9 своих последних поединках

Немки не побеждают 2 матча кряду

Германия (ж) еще ни разу не проигрывала испанкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же немки имеют сложности в плане надежности тылов.

Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа Испании (ж) в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38