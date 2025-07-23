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    Испанки начнут без прелюдий

    Германия (ж) — Испания (ж): прогноз на футбол и ставка за 2.00

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    Прогноз и ставки на Германия (ж) — Испания (ж)
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    Женская сборная Испании
    23 июля в 1/2 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (ж) и Испания (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Германия (ж)

    Турнирное положение: Немки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 2 строчке своего квартета.

    При этом Германия (ж) в трех турах набрала 6 зачетных баллов. Команда настреляла 5 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Немки в серии пенальти прошли француженок.

    До того команда была разбита шведками (1:4). А вот поединок с датчанками завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Германия (ж) забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Немки имеют не столь надежные тылы. Плюс команда испытывает заметные сложности в матчах с сильными оппонентами.

    Причем Германия (ж) традиционно успешно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.

    Испания (ж)

    Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Испания (ж) в трех турах группового этапа набрала 9 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в трех матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Испанки переиграли швейцарок (2:0).

    До того команда нанесла поражение итальянкам (3:1). А вот чуть ранее она разнесла в щепки оборону бельгиек (6:2).

    При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанки сильны, и при этом весьма стабильны. Команда имеет в активе девятиматчевый победный сериал.

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    При этом Испания (ж) еще ни разу в истории не обыгрывала немок. Да и в двух последних очных поединках команда уступила соперницам.

    Команда весьма ярко действует в плане реализации. Испанки отличились 14 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается как можно быстрее вскрыть немецкую оборону.

    Статистика для ставок

    • Испанки победили в 9 своих последних поединках

    • Немки не побеждают 2 матча кряду

    • Германия (ж) еще ни разу не проигрывала испанкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же немки имеют сложности в плане надежности тылов.

    Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа Испании (ж) в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия (ж) — Испания (ж)?

    Матч Германия (ж) — Испания (ж) состоится 23 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия (ж) — Испания (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия (ж) — Испания (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия (ж) — Испания (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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