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    Риека — Лудогорец: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 3.50

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    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Риека» и «Лудогорец». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 21:45 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» успешно выступила в последнем чемпионате Хорватии. Команда заняла итоговое 1 место.

    При этом «Риека» лишь по дополнительным показателям опередила загребское «Динамо». Зато пропустила команда 21 мяч в 36 матчах.

    Риека — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Риека» уступила «Гёзтепе» (0:1).

    До того команда сумела переиграть «Браво» (2:1). А вот поединок с «Чукаричками» завершился неудачей (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Риека» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Риека» не особенно преуспевала в летних спаррингах. Хорваты наверняка прибавят во всех компонентах.

    Причем «Риека» традиционно неудачно противостоит «Лудогорцу». В единственном очном поединке десятилетней давности хорваты были биты (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Хорваты явно активно понесутся в атаку.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» привычно феерит в чемпионате Болгарии. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лудогорец» уже успешно стартовал и в новом чемпионате. Да и в первом раунде квалификации Лиги чемпионов команда прошла минское «Динамо».

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Септември» был разбит (5:0).

    До того команда подписала мировую с минским «Динамо» (2:2). А вот чуть ранее она минимально переиграла минчан.

    При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Болгары бледновато выглядели в летних контрольных матчах. А вот подбор игроков у команды относительно качественный.

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    При этом «Лудогорец» чересчур уж натужно прошел белорусский барьер. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

    Весьма монолитно выглядит и оборона болгар. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Болгары явно не намерены отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Риека» победила в трех летних спаррингах из пяти

    • Болгары не проигрывали в 3 последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Лудогорец» прекрасно смотрится в атаке, и наверняка будет действовать максимально активно.

    Болгары выглядят монолитнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лудогорца» за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риека — Лудогорец?

    Матч Риека — Лудогорец состоится 22 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риека — Лудогорец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риека — Лудогорец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риека — Лудогорец?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риека — Лудогорец?

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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