Риека — Лудогорец: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 3.50

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Риека» и «Лудогорец». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека» успешно выступила в последнем чемпионате Хорватии. Команда заняла итоговое 1 место.

При этом «Риека» лишь по дополнительным показателям опередила загребское «Динамо». Зато пропустила команда 21 мяч в 36 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Риека» уступила «Гёзтепе» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Браво» (2:1). А вот поединок с «Чукаричками» завершился неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Риека» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Риека» не особенно преуспевала в летних спаррингах. Хорваты наверняка прибавят во всех компонентах.

Причем «Риека» традиционно неудачно противостоит «Лудогорцу». В единственном очном поединке десятилетней давности хорваты были биты (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Хорваты явно активно понесутся в атаку.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» привычно феерит в чемпионате Болгарии. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Лудогорец» уже успешно стартовал и в новом чемпионате. Да и в первом раунде квалификации Лиги чемпионов команда прошла минское «Динамо».

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Септември» был разбит (5:0).

До того команда подписала мировую с минским «Динамо» (2:2). А вот чуть ранее она минимально переиграла минчан.

При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Болгары бледновато выглядели в летних контрольных матчах. А вот подбор игроков у команды относительно качественный.

При этом «Лудогорец» чересчур уж натужно прошел белорусский барьер. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

Весьма монолитно выглядит и оборона болгар. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Болгары явно не намерены отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Риека» победила в трех летних спаррингах из пяти

Болгары не проигрывали в 3 последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Лудогорец» прекрасно смотрится в атаке, и наверняка будет действовать максимально активно.

Болгары выглядят монолитнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Лудогорца» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00