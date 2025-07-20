Актобе — Тобол: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

20 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 32 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в два пункта от зоны европейских турниров, которую замыкает ее нынешний соперника, а также в восемь очков от лидера «Астаны», сыгравшей на два поединка больше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в первом раунде квалификации Лиги Европы, клуб на чужом поле проиграл польской «Легии» (0:1) и вылетел из турнира.

Перед этим в первом поединке этой же стадии турнира коллектив также потерпел поражение от варшавской команды, только теперь уже в домашних стенах — 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу Европы, «Актобе» только проигрывал.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Жайро Жан — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 34 балла и находится в зоне европейских турниров.

Команда занимает третью позицию с отставанием в шесть баллов от лидера «Астаны» и в два — от второго в таблице «Кайрата», а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб дома одержал победу над «Окжетпесом» (2:1).

Перед этим в матче 15-го тура чемпионата страны коллектив таке набрал максимум баллов, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Елимаем» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл девять раз и не потерпел ни одного поражения.

Это сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Ислам Чесноков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Актобе» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Тобола» забивали больше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Тобол» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Тобола» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.70.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, результативность соперника, который находится в куда лучшей форме, должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних поединках «Тобола».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30